Божників за комуналку хочуть прирівняти до аліментщиків: які будуть санкції

Депутати готові застосувати жорсткі заходи до тих, хто накопичив борги за комунальні послуги і не бажає їх реструктуризувати. Про це NNS повідомляє, посилаючись на businessua.com.

Нещодавно профільний комітет ВР рекомендував включити до порядку денного законопроєкт № 3613, в якому пропонується боржників за компослуги прирівняти до неплатників аліментів. Із таким же обмеженням прав. Наприклад, їх, як зараз "аліментників", не випустять за кордон, поки не розрахуються.

Проблема перезріла, а рішення немає

Борги українців за комуналку постійно зростають. За останніми даними Держслужби статистики, в жовтні вони збільшилися майже на 2 млрд грн порівняно з вереснем, досягнувши 56,1 млрд грн. В основному це борги минулих періодів, 5 років і більше, так як поточні рахунки за комуналку українці оплачують непогано, у межах 90-95% в середньому за рік. Але недоїмка все одно збільшується.

Що робити з боргами, влада, схоже, не знає. Списати їх неправильно, так як це буде несправедливо відносно тих, хто сумлінно платить. Черговий законопроєкт із такою пропозицією (№3613-1) профільний комітет Ради недавно відхилив. Стягнути борги неможливо через закінчення терміну давності за більшістю несплати.

Що пропонують депутати

Основні нововведення такі:

стягувати борг автоматично за виконавчим листом, частинами з зарплати, яка нараховується за місцем роботи неплатника. Але не більше 50% заробітку; якщо боргів за комуналку накопичилося більше, ніж за чотири місяці, державний виконавець виносить постанову:

Про заборону виїзду боржника за кордон;

Про тимчасове обмеження боржника у праві: управління будь-яким транспортним засобом, користування вогнепальною мисливською та іншою зброєю, полювання;

інформація про заборони передається Виконавчою службою до Міграційної служби та патрульної поліції;

відновити перераховані права можна, лише повністю погасивши борги. Виняток – можливість керування автомобілем. Якщо неплатник реструктуризував борг і повідомив про це виконавчу службу, його водійські права знову будуть визнані дійсними.

За несплату боргів за компослуги протягом року і більше Виконавча служба боржника оштрафує:

рік несплати – штраф 20% від суми боргу;

два роки – штраф 30% від суми боргу;

три роки і більше – штраф 50% від суми боргу.

Що кажуть юристи

Правознавці уточнили: якщо навіть закон приймуть, зворотної сили він не матиме. Тобто, заборони і автоматичні стягнення боргу поширяться тільки на тих, хто не буде платити за комуналку після того, як закон почне діяти.

"Очевидно, що законопроєкт спрямований насамперед проти боржників із достатком: у яких є за що їздити за кордон, хто має автомобіль, зброю. Але при цьому вони чомусь роками не платять за комунальні послуги, якими користуються"

– аналізує документ юрист Володимир Столітній.

Володимир Столітній нагадав, що стосовно неплатників аліментів такі заборони дали ефективний результат.

За словами юриста, законопроєкт соціально справедливий, оскільки змусить багатих хоча б з-під палки, але оплатити борги за житлово-комунальні послуги. Інакше ці люди підпадуть під реальні санкції. А небагатих пропоновані санкції торкнуться мало, потрібні інші методи, щоб за комуналку люди стали платити краще. Наприклад, знизити тарифи на комунальні послуги, як обіцяв президент.

Володимир Столітній зазначив, що окремо авторами виділено обмеження права на керування транспортом. Відновити таке право можна, не погасивши борг, а лише його розстрочивши. Що не позбавить роботи, наприклад, боржників-водіїв, які професійно заробляють перевезеннями людей або вантажів.

Керівник адвокатського об'єднання "Вишневий і Партнери" Олександр Вишневий каже, що порушення закону немає, адже аналогічна практика застосовується і до боржників по сплаті аліментів.

"Введення цих змін на законодавчому рівні має на меті дисциплінувати боржників до виконання ними обов'язків зі сплати житлово-комунальних послуг. Однак, на мою думку, в умовах економічної нестабільності і високого рівня безробіття такий механізм боротьби з боржниками не є повністю виправданим і не забезпечує балансу інтересів всіх соціальних верств населення, а в окремих випадках може навіть істотно обмежувати конституційні права громадян. Є ризик того, що зміни можуть відкрити можливості для зловживань з боку керівників і виконавців житлово-комунальних послуг. Також вони можуть привести до ініціювання масових судових суперечок щодо стягнення заборгованостей після введення змін у дію"

– зазначив Олександр Вишневий.

Що кажуть економісти

А ось економісти більш скептичні. На їхню думку, проблема з боргами минулих періодів вирішена таким чином не буде.

"Це боротьба з наслідками, а не з причиною. Головна проблема неплатежів – низькі доходи населення. Вони майже в 3,5 разу нижче, ніж у наших найближчих сусідів у Європі. А ціна на газ та інші комунальні послуги, крім електроенергії, у нас майже європейська. Так, малозабезпеченим покладені субсидії. Але через жорсткі обмеження багато хто дійсно потребують отримати держдопомогу не можуть. Тому і накопичують борги",

- зазначив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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