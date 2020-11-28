Газ могут перекрыть, украинцам назвали условие: "До 30 ноября..."

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Украинцев предупредили о возможном новом подорожании газа и рассказали, как можно сэкономить. После запуска рынка газа цена на топливо меняется ежемесячно.

И газ дорожает четвертый месяц подряд, а в ноябре подорожание оказалось ощутимым - на 25-30%, и не исключено, что в разгар зимы стоимость вырастет еще больше, сообщает NNS со ссылкой на Сегодня.

Чтобы сэкономить деньги на отоплении, украинцы могут найти более выгодного оператора. который предлагает дешевые тарифы своим потребителям.

Заключить договор украинцы могут с любой компанией, которая имеет лицензию на поставку газа бытовым потребителям, а таких в Украине свыше 50. В некоторых регионах, например, газ можно купить и у местного поставщика электроэнергии.

Но украинцам не стоит медлить со сменой поставщика, поскольку после 30 ноября они и вовсе могут остаться без газа.

Чтобы присоединиться к поставщику, необходимо заполнить заявление и предоставить копии паспорта, справки о присвоении ИНН, документа, подтверждающего право собственности на недвижимость, и последнего выставленного счета. В заявлении следует указать EIC-код – персональный газовый номер. И все вышеуказанные документы необходимо подать именно до 30 ноября.

Если не заключить контракт с новым поставщиком, газ могут отключить или выставить двойную цену.