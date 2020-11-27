Ціни на газ в Україні: у кого купувати дешевше (рейтинг)

Завантажте мобільний додаток сайту

Попри календарний початок зими ціни на газ у грудні у більшості компаній не зросли. А чимало постачальників навіть покращили свої пропозиції, знизивши вартість кубометра палива. Та попри це в грудні пропозиції різних постачальників суттєво різняться – на понад 3 грн на кубометрі, - повідомляє NikopolNews , посилаючись на Газправду.

Свіжий огляд цінових пропозицій:

Найвигіднішою ціною стала ціна 5,95 грн за кубометр від компанії Megawatt. Це на 27 коп менше, аніж у листопаді.

А от ТОВ «ВКФ «Теплобуд» у порівнянні з попереднім місяцем знизила вартість кубометра газу на 40 коп. Її груднева пропозиція - 6,25 грн за кубометр.

Не стала підвищувати ціни й газопостачальна компанія ГК «Нафтогаз України». У грудні, як і в листопаді, діятимуть пропозиції 6,33 грн за кубометр у місячному тарифі та 6,45 грн за кубометр – у річному.

До рівня 6,33 грн за кубометр у грудні ціну знизило ТОВ «Газ АП».

А от компанія Paliv Energy, яка в листопаді пропонувала газ по 6 грн за кубометр, підвищила ціну до 6,35 грн за кубометр.

ТОВ «Донецькі енергетичні послуги» YASNO в грудні пропонує паливо по 6,49 грн за кубометр, як і в листопаді.

Ціни решти постачальників коливаються від 6,55 грн до 9,05 грн за кубометр.

Одні з найвищих цін у грудні - в низки регіональних газзбутів, афілійованих з облгазами, які постачають газ більшості споживачів у відповідних регіонах. Їхні пропозиції коливаються від 8,81 до 8,96 грн за кубометр. Зокрема по 8,96 грн газ продає ТОВ «Запоріж газзбут».

Але найвищу ціну в грудні - 9,05 грн за кубометр - оприлюднила ТОВ «Львівенергозбут».

Нагадаємо, газопостачальні компанії мають оприлюднювати ціну за 5 днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.

Загалом станом на вечір 26 листопада свої грудневі пропозиції для споживачів у сторону зниження переглянули 15 компаній, 30 компаній лишили їх на попередньому рівні й лише 9 постачальників підвищили ціни. Ще 1 компанія - ТОВ «Галнафтогаз» - узагалі вперше вийшла на роздрібний ринок газу з ціною 6,55 грн за кубометр.

Це – яскравий приклад позитивного впливу конкуренції серед постачальників на ринку газу для населення, - зазначають автори рейтингу.

Список пропозицій газопостачальних підприємств у грудні (ціни вказані з ПДВ, але без урахування вартості розподілу)

Megawatt (листопад - 6,22 грн., грудень 5,95 грн.)

ТОВ «ВКФ «Теплобуд» (жовтень - 5,4 грн, листопад - 6,65 грн, грудень - 6,25 грн)

ГК «Нафтогаз України» (вересень, - 4,7 грн, жовтень - 4,7 грн, листопад - 6,33 грн, грудень - 6,33 грн)

4.ТОВ «Газ АП» (листопад - 7,49 грн, грудень - 6,33 грн)

Paliv Energy (вересень - 4,2 грн, жовтень - 4,8 грн, 6,0 – грн, 6,35 грн)

ТОВ «Донецькі енергетичні послуги» YASNO (листопад - 6,49 грн, грудень - 6,49 грн)

7.ТОВ «ГАЛНАФТОГАЗ» (грудень - 6,55 грн)

8. Асканія Енерджи (жовтень - 5,49 грн, листопад - 7,25 грн, грудень - 6,69 грн)

9.ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» (вересень - 4,8 грн, жовтень - 6,6 грн, листопад - 7,3 грн, грудень — 6,9 грн)

10. ТОВ «Кременчукгаз-постачання» (вересень - 4,96 грн, жовтень - 6,6 грн, листопад - 7,5 грн, грудень - 7,05 грн)

11.TAS Energy (вересень - 4,39 грн, жовтень - 5,49 грн, листопад - 6,84 грн, грудень - 7,20 грн)

12.ТОВ «Прикарпатенерготрейд» (жовтень - 6,0 грн, листопад - 7,2 грн, грудень - 7,20 грн)

13.Енера Суми (вереснь - 5,2 грн, жовтень - 6,5 грн, листопад - 8,04 грн, грудень - 7,26 грн)

14.Енера Чернігів (вересень - 5,2 грн, жовтень - 6,5 грн, листопад - 8,04 грн, грудень - 7,26 грн)

15.Енера Схід (вересень - 5,2 грн, жовтень - 6,5 грн, листопад - 8,04 грн, грудень - 7,26 грн)

16.Енера Вінниця (вересень - 5,2 грн, жовтень - 6,5 грн, листопад - 8,04 грн, грудень - 7,26 грн)

17.ТОВ «Газопостачсервіс» (вересень - 4,95 грн, жовтень - 5,7 грн, листопад - 7,209 грн, грудень - 7,50 грн)

18.ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» (жовтень - 6,61 грн, листопад - 8,0 грн, грудень - 7,70 грн)

19.Волиньелектрозбут (вересень - 4,99 грн, жовтень - 6,19 грн, - листопад - 8,25 грн, грудень - 7,70 грн)

20.ETG.UA (вересень - 4,9 грн, жовтень - 6,5 грн, листопад - 7,8 грн, грудень - 7,8 грн)

21.ТОВ «Тернопільоблгаз» (вересень - 5,39 грн, жовтень - 5,39 грн, листопад - 7,86 грн, грудень — 7,86 грн)

22. ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз» (вересень - 5,38 грн, жовтень - 5,38 грн, листопад - 7,92, грудень - 7,92)

23. ТОВ «Полтавагаз збут» (вересень - 5,5 грн, жовтень - 6,75 грн, листопад - 7,92 грн, грудень - 7,92 грн)

24.Житомирська обласна енергопостачальна компанія (листопад - 8,05 грн, грудень - 7,93 грн)

25.ТОВ «АЗОВГАЗ» (вересень - 5,45 грн, жовтень - 6,77 грн, листопад - 8,64 грн, грудень - 7,99 грн)

26.ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» (жовтень - 6,15 грн, листопад - 7,5 грн,

грудень - 8,06 грн)

27.ТОВ «Херсонрегіонгаз» (вересень - 4,99 грн, жовтень - 6,2 грн, листопад - 7,82 грн, грудень - 8,20 грн)

28.ТОВ «Луганськгаз збут» (вересень - 5,37 грн, жовтень - 6,76 грн, листопад - 8,29 грн, грудень - 8,29 грн)

29. ДП «Кременецьке УПРГ» (вересень - 5,49 грн, жовтень - 6,55 грн, листопад - 8,81 грн, грудень - 8,35 грн)

30. ДП «Шепетівкагаз» (вересень - 4,92 грн, жовтень - 6,3 грн, листопад - 8,59 грн, грудень - 8,59 грн)

31.ТОВ «Одесагаз-постачання» (вересень - 5,5 грн, жовтень - 6,85 грн, листопад - 8,7 грн, грудень - 8,70 грн)

32.ТОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія» (жовтень - 6,7 грн, листопад - 8,77 грн, грудень - 8,75 грн)

33.ТОВ «Черкасигаз Збут» (вересень - 5,45 грн, жовтень - 6,66 грн, листопад - 8,77 грн, грудень - 8,77 грн)

34.ТОВ «Уманьгаз збут» (вересень - 5,45 грн, жовтень - 6,68 грн, листопад - 8,78 грн, грудень - 8,78 грн)

35.ТОВ ТД «Лубнигаз» (вересень - 5,5 грн, жовтень - 6,75 грн, листопад - 8,39 грн, грудень - 8,79)

36.Торгова електрична компанія (листопад - 7,80 грн, грудень - 8,80 грн)

37.ТОВ «Львів газзбут» (вересень - 5,5 грн, жовтень - 6,68 грн, листопад - 8,81 грн, грудень - 8,81 грн)

38.ТОВ «Київобл газзбут» (вересень - 5,5 грн, жовтень - 6,67 грн, листопад - 8,82 грн, грудень - 8,82 грн)

39.ДП «КиївГазЕнерджи» (вересень - 5,5 грн, жовтень - 6,67 грн, листопад - 8,82 грн, грудень - 8,82 грн)

40.ТОВ «Івано-франківськ газзбут» (вересень - 5,5 грн, жовтень - 6,78 грн, листопад - 8,83 грн, грудень - 8,83 грн)

41.ТОВ «Харків газзбут» (вересень - 5,5 грн, жовтень - 6,67 грн, листопад - 8,84 грн, грудень - 8,84 грн)

42.ТОВ «Волинь газзбут» (вересень - 5,5 грн, жовтень - 6,7 грн, листопад - 8,84 грн, грудень - 8,84 грн)

43.ТОВ «Вінниця газзбут» (вересень - 5,5 грн, жовтень - 6,68 грн, листопад - 8,85 грн, грудень - 8,85 грн)

44.ТОВ «Газовик» (вересень - 5,45 грн, жовтень - 5,75 грн, листопад - 8,85 грн, грудень - 8,85 грн)

45.ТОВ «Рівне газзбут» (вересень - 5,5 грн, жовтень - 6,78 грн, листопад - 8,87 грн, грудень - 8,87 грн)

46.ТОВ «Суми газзбут» (вересень - 5,5 грн, жовтень - 6,74 грн, листопад - 8,88 грн, грудень - 8,88 грн)

47.ТОВ «Хмельницьк газзбут» (вересень - 5,5 грн, жовтень - 6,79 грн, листопад - 8,88 грн, грудень -8,88 грн)

48.ТОВ «Чернівці газзбут» (вересень - 5,5 грн, жовтень - 6,82 грн, листопад - 8,88 грн, грудень - 8,88 грн)

49.ТОВ «Чернігів газзбут» (вересень - 5,499 грн, жовтень - 6,72 грн, листопад - 8,88 грн, грудень - 8,88)

50.ТОВ «Дніпропетровськ газзбут» (вересень - 5,5 грн, жовтень - 6,77, листопад - 8,89 грн, грудень - 8,89)

51.ТОВ «Житомир газзбут» (вересень - 5,5 грн, жовтень - 6,81 грн, листопад - 8,9 грн, грудень - 8,90 грн)

52.ТОВ «Миколаїв газзбут» (вересень - 5,5 грн, жовтень - 6,81 грн, листопад - 8,94 грн, грудень - 8,94 грн)

53.ТОВ «Поліссягаз» (вересень - 5,5 грн, жовтень - 6,8 грн, листопад - 8,95 грн, грудень - 8,95 грн)

54.ТОВ «Запоріж газзбут» (вересень - 5,5 грн, жовтень - 6,82, листопад - 8,96 грн, грудень - 8,96 грн)

55.ТОВ «Львівенергозбут» (жовтень - 6,33, листопад - 6,62, грудень - 9,05 грн).

Раніше ми повідомляли: Субсидії-2020/21: зміни та нововведення