Платежка затр*х*ла: провайдеры газа выпустили креативную рекламу (Видео)

Завантажте мобільний додаток сайту

Реклама направлена на людей, которые уже устали от платежек за коммуналку. Украинский провайдер газа и электроэнергии ETG.UA на сайте «Pornhub» выпустили креативный ролик своей компании.

В рекламе задается вопрос: «Платежка за газ затр*хала?».

В компании отметили, что из поставщиков энергии они первые, кто такое сделал.

По данным ETG.UA данный ролик увидели свыше 300 тысяч украинских пользователей сайта «Pornhub». Также на сайт компании перешли больше двадцати тысяч человек.