Як українці змінюють постачальника газу: статистика від «Нафтогазу»

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Динаміка подачі заявок побутовими споживачами на зміну постачальника газу зросла в рази за останній місяць. Але все ще існують проблеми в цьому процесі. Про це під час VI Українського газового форуму Східно-європейський газовий партнерство розповів директор «Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» Максим Рабінович, повідомляє NNS з посиланням на kosatka.media.

З 1 серпня Нафтогаз почав активно декларувати, що готовий приймати в якості клієнтів побутових споживачів. Заявки почали подавати ті, хто готувався до переходу.

«У серпні таких заявок було сотні. У вересні вже тисячі. А вчора (27 жовтня – ред.) отримали вже 1500 заявок за добу»,

– розповів Рабінович.

За його словами, на момент підготовки презентації було близько 10000 заявок на перехід. 3000 з них були вже переведені, 1500 – в процесі.

«Західна Україна, особливо Львівська область, реагує сильніше інших. Запорізька, Дніпропетровська області теж. А Київ – дуже інертний»,

– уточнив Рабінович.

Також в Нафтогазі виділили топ-5 проблем, з якими зіштовхується клієнт в процесі зміни постачальника. Головні з них пов'язані з документами. Рабінович зазначив, що Нафтогаз має намір звертатися до НКРЕКП з тим, щоб спрощувати пакет документів для переходу.

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