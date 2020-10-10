Правительство хочет запретить принимать наследство тем, кто не ухаживал за родственниками

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Минсоцполитики предлагает Раде запретить принимать наследство тем, кто не ухаживал за своими пожилыми родственниками. Об этом говорится в тексте законопроекта. Об этом передает NNS, ссылаясь на Судебно-юридическая газету.

Документ, как сообщает Судебно-юридическая газета, предусматривает запрет на получение наследства до того момента, пока не будут возмещены расходы на уход за пожилым человеком в соответствующем государственном учреждении.

Предусматривается, что лица не имеют права на наследство, если раньше уклонялись от ухода за пожилыми родственниками.

Кроме того, законопроект предлагает внести изменения в Гражданский кодекс в части пересмотра сущности пожизненного содержания и ухода. Взамен за это, учреждение сможет претендовать на наследство.

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