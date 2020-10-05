Как правильно оформить субсидию: пошаговая инструкция

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Осталось меньше месяца до начала отопительного сезона, а это значит, что в Украине станет намного больше получателей субсидий на оплату коммунальных услуг, прежде всего, из-за стоимости отопления.

В этом году украинцам пообещали, что назначать субсидии будут быстрее, сообщает NNS.

Что в этом сезоне изменилось для субсидиантов, разобрался сайт "Сегодня".

Когда и кому придется платить больше

Главное новшество при назначении субсидий – их получателям придется оплачивать коммунальные услуги в размере 20% доходов семьи, ранее было 15% доходов.

Но, как разъяснили нам в Минсоцполитики, эта норма начнет действовать только с 1 числа следующего месяца после отмены карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

Например: если карантин отменят 1 ноября, то платить 20% доходов надо будет с 1 декабря. То есть пока все остается по-прежнему, платить надо 15% доходов.

Кому автоматически переназначат субсидии

Всем домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2019/2020 годов, субсидия будет переназначена автоматически. Также ее должны назначить, но после личного обращения человека, уволенного с работы в период карантина (после 12 марта 2020 года) по ст. 40 п. 1 КЗоТ и зарегистрировавшегося в службе занятости.

Какие доходы семьи учитывают, какие нет

Теперь при определении совокупного дохода семьи учитывают:

зарплату всех трудоспособных членов семьи, стипендию, пособие по безработице, денежные переводы из-за границы, выплаты фондов соцстрахования, задекларированные доходы, доходы физлиц-предпринимателей. Для жителей сел учитывают также доходы от реализации молока (30% доходов).

Новшество:

учитывают жилищные субсидии и льготы на оплату ЖКУ, приобретение топлива и сжиженного газа;

денежное обеспечение военнослужащих, за исключением находящихся в зоне ООС.

В совокупный доход семьи не включают:

сумму, выплачиваемую разово при рождении и усыновлении ребенка – 10320 грн;

госпомощь детям-сиротам;

алименты;

проценты по депозитам, помощь от благотворительных организаций;

адресную помощь внутренне перемещенным лицам на проживание и оплату жилкомуслуг;

разовую выплату при присвоении статуса "Мать-героиня" (10 прожминимумов для трудоспособных на 1 января текущего года, сейчас 20270 грн);

компенсацию в рамках услуги "муниципальная няня";

соцпомощь с надбавкой на уход за ребенком с инвалидностью I группы подгруппы А (требующим постоянного ухода).

Как рассчитать сумму платежа

Как рассчитать, сколько процентов от дохода должна платить за комуслуги семья, претендующая на получение субсидий – показано ниже на инфографике.

Поясним на примере расчета для семьи из двух взрослых и двух детей, в которых мама находится в декретном отпуске, а работает один отец, получая среднюю по стране зарплату 10800 грн.

Как это работает:

Обязательный платеж (ОП) домохозяйства (Д) в процентах от величины совокупного дохода высчитывается по формуле:

ОП = среднемесячный совокупный доход Д / количество членов Д / прожиточный минимум на одно лицо на 1 января 2020 года / 2 х 15%.

Проведем расчет: ОП = 11800 / 4 / 2027 / 2 х 0,15 = 0,1092 или 10,92%

То есть, на оплату комуслуг не может быть истрачено больше чем 10,92% от доходов семьи, а это только заработок папы, равный 11800 грн. В деньгах получается не более 1092 грн, остальные суммы в счетах оплатит государство, но только в пределах социальных норм.

Какие документы надо подавать

Полный перечень документов и порядок их подачи – в графике ниже.

Какие причины для отказа в субсидии

В субсидии откажут если:

отапливаемая площадь квартиры больше 120 кв. м, а жилого дома – более 200 кв. м. Норма не применяется в детдомах семейного типа, для многодетных семей (трое и более детей);

арендодателям, не задекларировавшим доходы от сдачи имущества в аренду;

лицам, совершившим единоразовую покупку или оплатившим услуги на сумму более 50 000 грн (кроме лечения);

владельцам автомобилей со дня выпуска которых не прошло 5 лет, исключение – транспорт, выданный инвалидам соцорганами.

лицам, которые в течение 12 месяцев перед обращением за субсидией получили в наследство или приобрели право собственности на земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство;

должникам по оплате жилкомуслуг, общая сумма задолженности которых превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн);

трудоспособным, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в Центре занятости. Им автоматически насчитывают доход в три прожминимума для трудоспособных (6081 грн), что резко снижает вероятность начисления субсидии домохозяйству.

субсидиантам которым ранее насчитали больше субсидии, чем положено, и переплату они не вернули;

в домохозяйстве есть неплательщик алиментов (более трех месяцев).

Как изменились нормы потребления услуг

Напомним: государство субсидирует только социальные нормы потребления комуслуг. Превышение (по жилплощади и ее отоплению) и перерасход (вода, газ, электроэнергия) субсидиант оплачивает самостоятельно.

Некоторые соцнормы на время карантина увеличены на 50%.

Жилье:

Содержание жилья, отопление – 13,65 кв. м/чел. + 35,22 кв. м на семью.

Для одиноких нетрудоспособных норма может быть увеличена не более чем на 30% (на 14,66 кв. м) на основании решения комиссии по субсидиям не изменилась.

Газ:

на отопление 4 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади – не изменилась;

на приготовление пищи 4,95 (было 3,3) куб. м/чел., при отсутствии горячей воды и газовой колонки – 8,1 (было 5,4) куб. м/чел., при наличии газколонки – 15,75 (было 10,5) куб. м/чел.

Водоснабжение:

Холодная вода – 3 (было 2) куб. м/чел., при отсутствии горячей воды – 5,4 (было 3,6) куб. м/чел.

Горячая вода – 2,4 (было 1,6) куб. м/чел.

Электроэнергия:

на отопление – 30 кВт на 1 кв. м отапливаемой площади. Не изменилась.

в домах, оборудованных стационарными электроплитами, при наличии централизованного снабжения холодной и горячей водой 70 кВт-ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно по 30 кВт-ч на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт-ч в месяц. Увеличена в 1,5 раза до 285 кВт-ч в месяц.

в домах без стационарных электроплит и только с холодной водой – 100 кВт-ч на семью из одного человека и дополнительно по 30 кВт-ч на каждого другого члена семьи, но не более 220 кВт-ч в месяц. Увеличена в 1,5 раза до 330 кВт-ч в месяц.

Тепло – 0,0383 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади. Не изменилась.

Вывоз мусора – 0,4167 куб. м/чел. твердых отходов (40 десятилитровых полных мусорных ведер) и 0,76 куб. м/чел. жидких отходов. Не изменилась.

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