В Украине будут отключать газ за долги по новым правилам

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В Украине по новым правилам смогут отключать газ за долги при этом, по желанию поставщика, - без возможности возобновить поставки. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Главком.

Из-за неуплаты компании могли и до этого отключить газ потребителю, но после погашения долга – подключали обратно. Теперь же они имеют возможность просто отказаться работать с недобросовестными клиентами, это прописано и в договорах с поставщиками. При этом, они не могут принимать решение в один момент. Если поставщик больше не хочет или не может работать с потребителем, то должен предупредить его за 30 дней.

Что делать, если поставщик отказал в услуге?

У клиентов, от которых отказывается поставщик, будет возможность выбрать новую компанию, изучив предложения на рынке. На время, пока потребитель выбирает, он обслуживается поставщиком последней надежды (ПОНом), который будет поставлять ему газ на протяжении 60 дней.

К слову, если поставки прекратили из-за долгов, то сразу же заключить договор с новым поставщиком не получится.

«Если поставка природного газа была ограничена по причине долгов, то возобновление поставок может быть только после подачи предыдущим поставщиком уведомления на операторов газораспределительных сетей о погашении задолженности. – сообщает CEO независимого провайдера газа и электроэнергии ETG.UA Владимир Шведкой. – При этом потребитель обязан предоставить новый договор с поставщиком природного газа, чтобы его вновь подключили к сети».

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