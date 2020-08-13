В Украине прогнозируют резкое подорожание электроэнергии

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Тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут повысится уже после проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября. Такой прогноз озвучил глава парламентского комитета энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Я открыто заявляю: пройдут местные выборы, и готовьтесь, потребители в первую очередь. Правительство не удержит цены на электроэнергию для населения",

— заявил Кучеренко, передает NNS со ссылкой на today.ua.

Эксперт отмечает, что на энергорынке сейчас дефицит финансовых средств и правительство вынуждено будет отменить льготный тариф на электроэнергию за первые 100 кВт. Эпидемия коронавируса усилила кризис на рынке электроэнергии, и по официальным данным объем потребления электроэнергии сократился на 10%.

"Это станет лишь началом, поскольку правительство потеряло контроль над ценообразованием, а с рынка вымываются деньги",

- добавил Кучеренко.

Не так давно президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении тарифов, согласно которому, государство сможет экономить ежегодно почти 7 миллиардов гривен. Новый закон якобы позволит снизить тарифы для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5 %.

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