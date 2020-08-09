Вартість газу восени суттєво зросте - Нафтогаз

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Восени цього року ціна на газ може суттєво зрости. У “Нафтогазі” прогнозують, що вартість “блакитного палива” підвищиться на майже 40%. Про це заявив голова правління НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв в ефірі телеканалу “Україна 24”, повідомляє NNS з посиланням на news.finance.ua.

Як стало відомо NNS , за словами Коболєва, зараз ринок дійсно показує, що восени ціна на газ підвищиться.

“Але, чи буде (зростання ціни – ред.) таким, чи не буде, важко передбачати, але ми в “Нафтогазі” робимо все для того, щоб наше ціноутворення було максимально прозорим і максимально справедливим”,

– додав він.

Коболєв також зазначив, що останніми роками український ринок газу став дешевшим через прямий імпортний паритет.

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