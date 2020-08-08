В Україні скасували єдину ціну на газ: що пропонують населенню натомість?

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З 1 серпня в Україні більше немає єдиних цін на газ для оптових чи побутових клієнтів, що пов'язано це новими правилами постачання газу та завершенням режиму покладення спеціальних обов'язків (ПСО). Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт Нафтогазу.

Як підкреслили в компанії, тепер кожен постачальник сам визначатиме, за якою ціною продавати газ своїм клієнтам.

Як стало відомо NNS , побутові споживачі (фізичні особи) отримали можливість вільно обирати постачальника за рівнем сервісу та тарифним планам.

Кожен постачальник газу самостійно регулює ціну на газ для клієнтів – з огляду на вартість ресурсу та конкуренцію з іншими постачальниками,

– зауважив директор Нафтогазу Максим Рабінович.

Що змінилося

Відтепер побутові споживачі Нафтогазу можуть обирати газові тарифні плани.

Наразі є доступними такі тарифи:

"Місячний" – ціну газу оприлюднюють на початку кожного місяця поставки. У серпні вона становить 3,24 гривні за кубічний метр (з ПДВ, але без вартості доставки).

"Річний" – його можна буде обрати в середині серпня. Тут фіксована ціна – на рівні 4,73 гривні за кубічний метр (з ПДВ, але без вартості доставки).

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