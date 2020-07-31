Украинцам готовят налог на землю на которой стоит их дом

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Власть готовит украинцам новый налог. В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект №3922 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части платы за землю". В нем, в частности, предусмотрен налог за землю под домом.

В Украине есть немало владельцев домов, которые имеют все правоустанавливающие документы на свое жилье, однако при этом земля под их домами остается не приватизированной. Итак, власть решила немного пополнить бюджет за счет таких граждан. Законопроект предлагает обложить налогом землю на которой стоит дом. Ставка такого ежегодного налога предусмотрена на уровне 3% от нормативной оценки земли, пишет NNS со ссылкой на today.ua.

Законопроект еще не рассматривали, но есть большая вероятность, что его примут. Следовательно, гражданам, которые не хотят ежегодно выкладывать из своих, и без того дырявых, карманов дополнительную сумму на налогообложения, придется поторопиться с оформлением собственности на землю под своими домами.

Правда, у большинства из тех, кто этого пока не сделал, просто не было денег на приватизацию земли. Ведь это также сегодня не каждому по карману. К тому же, не стоит надеяться, что фирмы, которые занимаются оформлением собственности на землю, не воспользуются моментом и не повысят стоимость своих услуг. Итак, в любом случае тех, кто имеет не приватизированную землю под своим домом, ждут дополнительные расходы, и притом немалые.

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