В Кабмине поставили жесткие условия: кто останется без субсидий

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Украинские чиновники рассказали о том, что часть граждан в предстоящий отопительный сезон оставят без социальной помощи. Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает NNS со ссылкой на ТСН.

По его словам, даже если летом субсидиантам не начислили выплаты, это не означает отмену помощи. Всем, кому переоформили помощь, начислят средства в положенные сроки и в тех же объемах.

Как только начнется отопительный сезон, субсидии вновь начнут насчитывать.

Кого могут лишить субсидий:

арендодателей, которые не задекларировали доходы;

лиц, которые единовременно совершили покупку свыше пятидесяти тысяч гривен; владельцев автомобилей, которым не более пяти лет;

должников по коммуналке;

украинцев, которые получили наследство в течение 12 месяцев с момента обращения за помощью;

владельцев больших помещений.

До этого украинцам рассказали, почему некоторые льготники не получили выплаты по монетизированной субсидии.

С такой проблемой столкнулись некоторые льготники именно в летний период. Но украинцев успокаивают, поскольку об отмене субсидий речь не идет. Большинству бытовых потребителей субсидию переоформили автоматически и она продолжает действовать.

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