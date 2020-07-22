В июле подорожал газ для населения

Завантажте мобільний додаток сайту

В июле оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), выросла. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Бизнес.Цензор.

Как стало известно NNS , цена выросла на 7% и составляет 2,30 грн. за кубометр (без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку). Конечная цена для потребителей отличается в разных регионах.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", рост цен связан с подорожанием топлива на европейских газовых хабах.

"Мировые цены на газ традиционно падают в период низкого спроса и растут в преддверии отопительного сезона. И, несмотря на коронавирус, экономический кризис и сокращение спроса, 2020 год не стал исключением из этого сезонного правила. Впрочем, цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами, и мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам – на 20%, а то и на 30%",

– отметил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В компании отмечают, что с начала года цена газа по ПСО снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости голубого топлива достигло 53%.

Как сообщалось ранее, в июне "Нафтогаз" снизил цены на газ для нужд населения и производителей тепла на 5,9% – до 2 142 грн за кубометр (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов). Они снижались с начала года.

Ранее мы сообщали: Газ для населення в липні – перехід на ринкові ціни знову відклали

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України