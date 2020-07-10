В Украине пересмотрят коммунальные тарифы

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Глава Министерства финансов Сергей Марченко официально заявил, что коммунальные тарифы в Украине собираются изменить. Об этом NNS сообщает со ссылкой на портал «Хвиля».

Как стало известно NNS , Марченко анонсировал пересмотр тарифов на отопление в рамках выполнения условий МВФ. По словам министра, сегодня есть все возможность разблокировать многие процессы, в том числе сократить долю неработающих кредитов в госбанках, после чего можно переходить к изменению тарифов.

«Сейчас рыночная цена на газ ниже, чем предусмотренная в тарифе на отопление. Без их пересмотра люди будут платить столько же или дороже. А если пересмотреть, тарифы за отопление удастся снизить»,

— заявил министр.

Марченко отметил, что пересмотр тарифов на отопление будет раз в год перед отопительным сезоном, и на весь отопительный сезон. При этом предусмотрена возможность корректировки тарифов на отопление в связи с изменением, в частности, тарифов на топливно-энергетические ресурсы.

Также сообщалось, что украинцам рассказали, повысят ли тарифы на свет. Так, и. о. министра энергетики Ольга Буславец в интервью Радио Свобода ответила, что тариф на электроэнергию для населения, который остается неизменным с 2017 года, повышать не будут.

«Как уже неоднократно подчеркивал премьер-министр Денис Шмыгаль, никто не готовит решение о повышении этого тарифа»,

- отметила Буславец.