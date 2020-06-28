Зеленський дозволив ремонтувати дороги в кредит

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Президент України Володимир Зеленський ухвалив зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі. Про це NNS повідомляє, посилаючись на пресслужбу Офісу президента.

Як стало відомо NNS , документ дозволяє обласним державним адміністраціям залучати додаткове фінансування у вигляді кредитних коштів для ремонту доріг місцевого значення.

Тобто, 90 відсотків загального обсягу субвенції (кошти, виділені місцевим бюджетам із держбюджету) розділять між місцевими бюджетами, окрім Києва. Зокрема, сума виділених коштів залежить від протяжності доріг у певній адміністративно-територіальній одиниці. Після чого вказані кошти можна спрямувати на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць та доріг комунальної власності в населених пунктах. Однак, ця сума не повинна перевищувати 20 відсотків обсягу такої субвенції.

Крім цього, за рахунок цих коштів дозволяється погасити місцеві борги за місцевими внутрішніми й зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт. Зауважимо, ця сума не повинна перевищувати 30 відсотків від обсягу такої субвенції.

Скористатися цією можливістю ОДА можуть вже цього року.

Нагадаємо, нову кредитну програму для ремонту і будівництва доріг глава держави запропонував наприкінці травня. Зокрема, Зеленський наголосив, що механізм залучення цих коштів був напрацьований у спільному проєкті Офісу Президента України, уряду та "Укравтодору".