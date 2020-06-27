НКРЕКУ схвалила підвищення тарифів на електроенергію

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Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), попередньо схвалила проект рішення про підвищення тарифів на електроенергію. Про це NNS повідомляє з посиланням на Аргументи і факти в Україні, які посилаються на прес-службу комісії.

Як стало відомо NNS , згідно з даним рішенням, тариф на передачу електроенергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії «Укренерго» пропонується підвищити більш ніж у два рази, до 327,97 грн за МВт-год.

Рішення було прийнято на засіданні комісії в п'ятницю, 26 червня. Згідно з проектом рішення НКРЕКУ, тариф на передачу електроенергії «Укренерго» з 1 серпня 2020 року може збільшитися з 155,4 грн (без ПДВ) за МВт-год до 327,9 грн за МВт-год (без ПДВ). Хоча раніше планувалося підвищити тариф в 4 рази, до рівня 596,48 грн за МВт-год.

Регулятор також пропонує запровадити активний податок на «зелену» генерацію і новий механізм спецзобов`язань на ринку електроенергії (ПСО).

«Пропонуємо встановити тариф на мінімально прийнятному рівні. Але це лише попереднє схвалення, остаточне ухвалення заплановано на 11 липня. До цього часу може рівень підвищення змінитися, і чекаємо пропозицій від учасників ринку»,

- йдеться в повідомленні.

Присутні на засіданні народні депутати просили Нацкомісію відкласти рішення про підвищення тарифу, оскільки відповідні заходи призведуть до значного подорожчання електричної енергії для української промисловості, що спровокує зростання цін на товари, комунальні послуги та інше. Вони відзначили, що це також значно вдарить по конкурентоспроможності українських виробників.

Раніше повідомлялося, що виконуюча обов'язки міністра енергетики та вугільної промисловості України Ольга Буславец заявила, що тариф на електричну енергію для населення залишиться незмінним до кінця 2020 року.

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