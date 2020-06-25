Газ резко подорожает: почему украинцы заплатят больше

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Пока мировые цены на газ падают, а "Нафтогаз" обещает рекордно низкие тарифы, суммы в платежках для простых украинцев растут. В июле абонентская плата (ее разделили от общего тарифа и начали выносить в отдельную платежку) в один день подорожает на 24%.

О том, как изменятся суммы в платежках в разных регионах, NNS узнал из материала OBOZREVATEL.

Зачем вообще нужна абонплата?

Еще в прошлом году мы платили и за сам газ, и за его транспортировку и распределение в одной платежке. Закон "О рынке природного газа" обязывает распределять сумму на две составляющие. Абонплата – ежемесячный взнос, который начисляется за содержание инфраструктуры. Мол, одно дело продать сам газ, а совсем другое – доставить его до жилья потребителя.

И вносить ее нужно даже тогда, когда совсем не пользуешься голубым топливом. А тем, кто зимой отапливают дом газом, летом будет приходить "плата за трубу", которая может быть выше, чем основная платежка за газ.

И как пересчитают тарифы?

Во-первых, стоит понимать, что все платят по разным ценам. Весь газ в кубометрах, который вы потратили с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019 года, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось – абонплата. И у каждого региона есть свой тариф.

Во-вторых, уже с 1 июля "голые" тарифы в среднем повысят на 24%. Например, тариф в Мелитополе увеличится с 1,06 до 1,4 грн за куб. И если ваша абонплата – 60 кубов, то в июне вы заплатите 72 грн, а в июле – уже 84 грн. Такое подорожание может легко покрыть возможное снижение цен на 5-7%.

Если в среднем вы расходовали 90 кубометров газа (отапливали дом) и живете в Николаеве, то до июля абонплата составит 98,1 грн, а после – 121,5 грн. То есть платежка увеличится на 23,4 грн.

Как не платить абонплату?

Возможный выход – обратиться к поставщику и полностью перекрыть голубое топливо. Только тогда перестанут начислять абонплату.

Еще один вариант – если в текущем газовом году (с октября по сентябрь) тратить значительно меньше газа, то абонплата в следующем году будет меньше.

Третий вариант – ждать, пока изменят систему начисления. Глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ ВР Андрей Герус анонсировал грядущие изменения. Мол, те, кто не пользуется газом, заплатит символические деньги – около 4 грн "за трубу". Однако когда именно примут такое решение, не известно.

Газ в мире и Украине дешевеет. Я тоже заплачу меньше?

Если вы тратили много газа, то, скорее всего, из-за абонплаты в июле платить придется даже больше. О снижении тарифов заявили в пресс-службе "Нафтогаза". По их оценкам, сейчас цены на рекордно низкой отметке.

"Ценовая ситуация на рынке способствует намерениям правительства либерализовать рынок газа для населения с 1 июля этого года. В межотопительный сезон предпосылок для роста цен значительно меньше, чем в холодное время года. Исторически низкие цены, большие запаса газа в европейских и украинских хранилищах и летний период - все это позволит сделать плавный и безопасный переход для украинских потребителей к свободному рынку",

– отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

К примеру, в Николаеве кубометр газа в мае стоил 2,94 грн, а в июне – 2,78 грн. Допустим, что летом семья на подогрев еды и воды тратит 25 кубометров голубого топлива. Если в прошлом месяце за такой объем нужно было заплатить 88,2 грн, то за этот месяц – около 73,5 грн. Экономия составит 14,7 грн.

Эта же семья за абонплату может переплатить 23,4 грн в результате подорожания на 24%. То есть в сумме расходы могут даже вырасти.

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