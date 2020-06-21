Українцям хочуть списати борги за комуналку: комітет схвалив законопроект

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Українцям хочуть списати борги за комуналку: нардепи подали сенсаційний законопроект. Про це NNS повідомляє з посиланням на Телеграф.

Як стало відомо NNS , проект закону №3323 «Про списання заборгованості населення за постачання природного газу, централізованого опалення, постачання гарячої води, а також постачання електричної енергії, яка сформувалася за станом на 1 січня 2020» можуть розглянути вже найближчим часом.

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Даний законопроект подали кілька депутатів від Оппоблока. Антикорупційний комітет після розгляду законопроекту дав висновок, що він не містить корупційних ризиків і може бути допущений до розгляду у Верховній Раді.

Єдине, що рекомендував доопрацювати комітет у даному законопроекті, так це механізм, який дозволить уникнути зловживань. Як відомо, в проекті закону №3323 йдеться про те, щоб списати заборгованість населення за комунальні послуги, яка існувала на момент 1 січня 2020 року. Списання буде проходити не за всіма боргами за комуналку, а буде стосуватися тільки платежів за природний газ, за опалення, гаряче водопостачання та постачання електроенергії.

Списати борги за газ та опалення пропонують шляхом взаємозаліку перед Нафтогазом за спожитий газ, а от борги за електроенергію повинен буде покрити бюджет.

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