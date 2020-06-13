Кабмин закулисно лишил украинцев низких цен на газ и тепло

Завантажте мобільний додаток сайту

Суммы в платежках за отопление и горячую воду на следующий отопительный сезон не снизятся, несмотря на обвальное падение цен на газ как в Европе, так и в Украине. А предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) зимой будут поставлять тепло по завышенным тарифам.

К таким последствиям ведет постановление №467, "закулисно" принятое правительством 10 июня, которое привязало цены на газ, учитываемые в тарифе на тепло, к ценам прошлого года.

Чиновники сбивчиво объясняют, что таким образом тарифы для населения упадут, но при этом предприятия ЖКХ получат больше денег и рассчитаются по долгам. Однако простой калькулятор показывает, что тарифы на тепло, наоборот, вырастут на треть. Эксперты указывают, что правительство фактически аннулировало ПСО-гарантии для населения, которые должны были действовать до 1 мая 2021 года.

Постановление

10 июня Кабинет министров принял постановление №467 "О внесении изменений в Порядок формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортирование и поставки, услуги по поставке тепловой энергии и поставки горячей воды и Порядок формирования тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение", которым внес изменения в постановление №869 от 1 июня 2011 года.

В пояснительной записке к документу сказано, что в связи с запуском рыночного ценообразования природного газа и электроэнергии, цены на которые регулярно изменяются, цены ЖКХ-услуг не успевает за ними, так как утверждением тарифов занимается Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и каждое такое изменение может растягиваться на три месяца.

Чтобы дебюрократизировать процесс, постановление меняет формулу тарифообразования. Отныне поставщики ЖКХ-услуг, в частности предприятия ТКЭ, смогут закладывать в тарифы цены на природный газ и электроэнергию исходя из средней цены в прошлом отопительном сезоне. По словам заместителя министра развития общин Наталии Хоцяновской, тарифы на тепло и горячую воду для населения фактически уменьшатся.

Правда, одновременно с этим авторы документа указывают, что постановление позволит увеличить доходы предприятий теплокоммунэнерго, что противоречит вышеуказанному выводу.

"Это противоречие. Я не понимаю логики. Очень интересно увидеть "Анализ влияния" – такой документ обязательно должен готовиться в комплекте при подготовке постановления, в котором можно было бы увидеть, откуда возьмется и рост доходов ТКЭ, и снижение тарифов для населения",

– задается вопросом директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Однако проекта этого постановления не было в повестке, которая обнародуется накануне заседания Кабмина с полным комплектом прилагающихся сопроводительных документов, в том числе и анализа влияния на рынок.

Завышенные тарифы

Прогнозы чиновников не подтверждаются простыми расчетами. Например, на июнь 2020 года "Нафтогазом" установлена цена на газ в 3 182 грн/тыс. куб. м, которая становится базовой, если отопительный сезон начнется, например, завтра. Но если взять расчеты по прошлому отопительному сезону, то базовая цена будет не ниже, как прогнозируют чиновники, а выше (за 1 тыс. куб. м):

октябрь 2019 – 4 273;

ноябрь 2019 – 4 899;

декабрь 2019 – 4 277;

январь 2020 – 4 650;

февраль 2020 – 3 948;

март 2020 – 3 396.

Исходя из этих цен, которые выложены даже в пояснительной записке Минрегиона, базовая цена при формировании тарифа на отопительный сезон 2020/2021 будет 4 241 грн/тыс. куб. м. То есть правительство, привязав формирование тарифов к цене на газ прошлого года, которая на 33% выше нынешней, существенно завысило тариф, в котором 85% – это стоимость газа. Тариф за отопление таким образом оказывается дороже на 28%.

"Постановление направлено на то, чтобы лишить потребителей той выгоды, которая связана со снижением цен на энергоносители на протяжении всего года. Вместо того, чтобы заплатить меньше за отопление и горячую воду, украинские потребители в отличие от потребителей всех без исключения стран Европы будут платить столько, сколько и в прошлом году",

– сказал UBR.ua Геннадий Рябцев.

Недоумевает и первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, ведь цены на газ в прошлом году мало того, что вообще были выше сегодняшних, так еще и "Нафтогаз" их "от себя" искусственно завышал.

"Я не знаю, в чем здесь логика. В прошедшем сезоне цены абсолютно волюнтаристски устанавливал НАК "Нафтогаз". Если в Европе она упала еще осенью, они держали ее до конца года высокой, а уже с начала года начали пересчитывать",

– рассказывает Кучеренко.

ПСО не будет

Еще одно нововведение принятого постановления заключается в том, что ПСО-гарантии, акцентируют эксперты, по факту работать не будут. Население получает платежки за тепло, в которую включена стоимость "социального газа" по гарантированной государством ПСО-цене ниже рыночной. Именно по "социальной" цене предприятия ТКЭ должны получать газ для производства тепла для населения до мая 2021 года.

Однако формально ПСО-обязательства несут не ТКЭ, а поставщики газа, которые поставляют ТКЭ газ по "социальной" цене. И нынешнее постановление казуистически обыгрывает этот нюанс не в пользу населения, а в пользу теплокоммунэнерго. Ведь газ по ПСО поставляется ТКЭ, но постановление разрешает им формировать тариф не по ПСО-цене, а по средней завышенной цене газа за прошлый год.

Другими словами, предприятия ТКЭ будут и дальше получать газ по низкой ПСО-цене, предусмотренной как бы для населения, но по факту включать в тариф для того же населения не ПСО-, а завышенную цену.

"Население больше не защищено ПСО-ценами, так как весь положительный эффект от снижения цен на природный газ ощутят на себе собственники теплокоммунэнерго, которым позволят заработать на этом снижении. Они будут покупать дешевле, а закладывать цену по прошлому году. Главная суть постановления – поддержать теплокоммунэнерго. В нем нет желания облегчить те проблемы, которые ждут каждого украинца во время второй волны коронавируса и обвального снижения уровня благосостояния, которое ждет каждого этой осенью",

– резюмирует Рябцев.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України