Стало відомо, коли в Україні подорожчає газ для населення

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В Україні з 1 липня 2020 року набудуть чинності нові ціни на газ у зв'язку з припиненням дії постанови уряду про ціноутворення на блакитне паливо і відповідно до вимог МВФ для надання кредиту. Про це NNS повідомляє з посиланням на аналітичний портал "Хвиля".

Зазначається, що з 1 липня ціну на газ буде регулювати ринок, через що його вартість для населення прирівняється до вартості для промисловості, а значить, стане на порядок вище. У меморандумі Кабміну з МВФ говориться, що дію постанови уряду №867 про обов'язкове надання спеціальних послуг на постачання газу домогосподарствам, в якому прописано ціноутворення на газ для населення, буде припинено 1 липня 2020 року.

Спеціальні зобов'язання будуть діяти до травня 2021 року тільки в частині поставок газу комунальним підприємствам. Вже з липня за ринковими цінами буде тарифікуватися газ для кухонних плит і для опалення в приватному секторі.

Фактично це означає, що населення переводять на газ за тарифами як для промисловості. На травень, приміром, вони на 70% вище, ніж за ПСО. А якщо газ на світовому ринку почне дорожчати, то доведеться платити ще більше.

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