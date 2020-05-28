Тарифы на воду снова вырастут: когда и почему

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Украинцев, проживающих в домах с централизованным водоснабжением, ждет очередной неприятный сюрприз: тарифы на холодную воду будут намного повышены – такое решение приняла Нацкомиссия по регулированию электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Подорожать вода должна лишь с января 2021 года, но активно говорят об этом уже сейчас. Некоторые мэры обещают: подорожания не будет. Почему эту тему педалируют более чем за полгода до возможного роста тарифов, и что может быть на самом деле, NNS узнал от журналистов сайта "Сегодня".

Почему дорожает

По информации НКРЭКУ, тарифы на холодную воду для предприятий-лицензиатов Нацкомиссии вырастут в среднем более чем на 20%. Пока комиссия утвердила подорожание для 43-х водоканалов. Напомним: таких предприятий в Украине 52 – в крупных городах и в каждой области. В небольших городах тарифы на холодную воду, как и на другие виды коммунальных услуг, регулируют местные власти.

"В соответствии с заявками предприятий, тарифы на водоснабжение вырастут в среднем на 21%, водоотвод подорожает на 23%. Предприятия аргументировали необходимость повышения тарифа ростом зарплат сотрудников, ростом цен на горюче-смазочные материалы, реагенты и электроэнергию", – разъяснили в НКРЭКУ.

Очевидно, что процент повышения будет разный: чем дороже стоит вода сегодня и чем больше ее потребителей, тем в процентах рост цен будет меньше. И наоборот.

Например, в Киеве тарифы собираются поднять на 19%. Если сегодня, по данным "Киевводоканала", жители столицы платят 13,44 грн за подачу кубометра холодной воды и еще 9,55 грн/куб. м за ее отведение, всего 22,99 грн/куб. м, то с нового года за подачу воды придется платить 14,74 грн (+1,3 грн/куб. м, или на 10% больше), за водоотведение – 12,61 грн/куб. м (+3,06 грн/куб. м или на 32% больше). В сумме получается 27,35 грн/куб. м (+4,36 грн/куб. м, или на 19% больше).

Впрочем, мэр Киева Виталий Кличко уже заявил, что не допустит повышения тарифов на холодную воду для населения, несмотря на решение НКРЭКУ. Но как он это сделает, пока неясно.

Из-за роста водоотведения автоматически подорожает на 3,06 грн и кубометр горячей воды. Потому что плату за ее подвод взимают предприятия теплокоммунэнерго, а за отвод – водоканалы, ведь технически и холодная, и горячая вода уходит в их канализационные трубы.

Очевидно, что в других городах проценты подорожания отличаются от столичных, так как условия подачи и отвода воды разные – где-то вода находится ближе, где-то – дальше, но в среднем рост расценок тоже составит около 20%.

Структура тарифов

В отличие от горячей воды и отопления, структура расходов на то, чтобы из кранов людей текла холодная вода, совсем другая. Холодную воду не греют, поэтому цена газа на ее стоимость не влияет. А что влияет, видно из официальной инфографики, предоставленной НКРЭКУ.

Как видно, основные затраты водоканалов по водоснабжению приходятся на две позиции: это зарплата (38,9%) и электроэнергия (23,4%), в сумме почти две трети расходов. Еще треть – это расходы на покупку воды, ремонты, топливо, инвестиции и так далее, всего 10 позиций, в том числе 4,5% – прибыль.

Расходы на электроэнергию такие большие, потому что воду перекачивают многочисленными насосами, которые потребляют много "тока".

Для водоотвода использованной воды пропорции расходов чуть другие, но отличаются ненамного. На зарплату уходит почти половина средств (47,3%), на электроэнергию – одна пятая средств (19,4%), в сумме ровно две трети (66,7%). Еще треть – расходы на очистку стоков, покупку реагентов, ремонты и так далее, всего 10 позиций, в том числе 6,3% – прибыль. По подсчетам НКРЭКУ, в среднем по стране подача кубометра воды стоит 10,15 грн/куб. м, водоотвод – 8,20 грн/куб. м, в сумме выходит 18,35 грн/куб. Опустив промежуточные подсчеты, получим, что среднестатистический водоканал зарабатывает на каждом кубометре воды около одной гривни прибыли (97 копеек).

Эксперты: формулу расчетов надо менять

Несмотря на аргументацию НКРЭКУ и водоканалов, что повышение тарифов экономически обосновано, экономисты и эксперты в сфере ЖКХ согласны с ними лишь частично.

Так, исполнительный директор Ассоциации управителей многоквартирных домов Андрей Никончук отметил, что сейчас тарифы на коммунальные услуги, в том числе и на холодную воду, повышаются с завидной регулярностью, а НКРЭКУ "штампует" их утверждение согласно заявкам поставщиков услуг.

"Так будет до тех пор, пока НКРЭКУ или кто-то другой не разработает и не утвердит формулу автоматической индексации тарифов в зависимости, например, от роста минимальной зарплаты и других объективных факторов, – рассказал нам Андрей Никончук. – Эта формула должна включать две составляющие. Первая составляющая – индикативная, в нее входят объективные показатели: повышение зарплат, удорожание энергоносителей, расходных материалов для ремонта и модернизации. Вторая составляющая должна учитывать местные условия, насколько объективны "хотелки" поставщиков услуг. Например, в одном регионе достаточно просверлить скважину и качать воду, в другом регионе ее надо подавать за десятки, а порой и за сотни километров, тянуть трубы, строить подкачивающие станции. Сейчас водоканалы просто сообщают НКРЭКУ, что планируют увеличить тарифы с такой-то даты и по таким-то причинам. Никто не проводит серьезного анализа их расчетов, прежде всего это касается эксплуатационных расходов, какие они на самом деле. Поэтому резюмирую: повышать тарифы надо, но соизмеримо реальным затратам".

С Андреем Никончуком согласен и экс-министр ЖКХ, а ныне народный депутат Алексей Кучеренко. По его мнению, сейчас НКРЭКУ не так принципиально, как ранее, контролирует расчеты, подаваемые им водоканалами на утверждение.

"Нет государственного контроля за монополистами. Я для примера изучил экономические обоснования нескольких водоканалов, из-за которых холодная вода должна дорожать, – рассказал нам Алексей Кучеренко. – Причины одинаковы: рост зарплаты персонала, химических реагентов – в одном случае они якобы подорожали на 180% и так далее. Нигде не заложено значительное увеличение инвестиционной составляющей, то есть затраты на замену старых труб, закупку и установку более экономичных насосов, что в будущем может уменьшить потери воды, снизит потребление электроэнергии. Тогда и тарифы можно будет не повышать. То есть, исповедуется принцип: воспользоваться ситуацией, получить больше и проесть. Отмечу: рост тарифов ускорился за последние 5-6 лет".

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил такой момент: с 2015 года нормативы на использование населением холодной воды устанавливают местные органы власти, а тарифы – для компаний-лицензиатов – НКРЭКУ.

"Похоже, все идет к тому, что НКРЭКУ передаст эти функции местным органам власти, как было лет десять назад, – говорит Олег Пендзин. – Многие водоканалы убыточные, и при повышении стоимости воды мэры указывают на НКРЭКУ, мол, они виноваты. При возврате тарифов обратно городским властям такой возможности не будет. Но насколько в этом случае тарифы станут экономически обоснованными – большой вопрос, так как на первый план выходит политика, за "плохого" мэра, который повышает тарифы, пусть даже трижды обоснованно, избиратели могут не проголосовать, выбрав мэром популиста, пообещавшего снизить тарифы на коммуналку".

Кстати, по Украине нормы расхода холодной воды, устанавливаемые местными органами власти, отличаются более чем вдвое. Смысл этих норм в том, что по ним водоканалам разрешается брать за нее плату с потребителей, не имеющих счетчиков воды, либо, если у счетчиков просрочен термин поверки. В Житомире нормы наименьшие в стране – 6 куб./м чел., а во Львове – 14 куб. м/чел., больше чем в любом другом городе. При этом тарифы в обоих городах соизмеримы: в Житомире кубометр стоит 25,40 грн, во Львове 21 грн. И водоканалы категорически сопротивляются введению единых норм водопотребления, ссылаясь на местную специфику. Очевидно, что вряд ли львовянин вдвое чистоплотнее жителя Житомира. На самом деле завышенные нормы – это скрытое дотирование водоканалов, которое покрывает их потери либо недопоставленные услуги. Если ввести единые нормативы на потребление воды, это станет невозможным.

Так повысят или не повысят?

Что касается заявлений столичных властей о том, что они не позволят поднять тарифы на воду, то политологи говорят: причина их – приближающиеся местные выборы. И ничего, что подорожание намечено на 2021 год, а выборы на два с лишним месяца раньше, в октябре 2020 – вопросы тарифов на коммунальные услуги актуальны для избирателей всегда.

По мнению руководителя Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, идет борьба ведомственных и политических интересов.

"Ведомства, в данном случае водоканалы, хотят зарабатывать на поставке своих услуг, повышая тарифы, а у политических сил интересы прямо противоположные. Повышать расценки на коммунальные услуги перед выборами, в данном случае местными, да еще в условиях кризиса – сродни политическому самоубийству. Поэтому их и планируют на 2021 год. Если бы не выборы, о тарифах никто бы сейчас и не вспомнил. А потом их рано или поздно, но повысят".

Алексей Кучеренко надеется, что до конца этого года Кабмин все же разберется, насколько обосновано подорожание холодной воды. Например, если дорожают реагенты, тот же хлор для обеззараживания, производство которого в Украине монополизировано, значит мэры городов должны инициировать расследование Антимонопольного комитета, а не делать политические заявления. Сейчас, по мнению Кучеренко, ситуация пущена на самотек.

А вот Олег Пендзин уверен: подорожания не избежать.

"Тарифы на воду уже увеличились в феврале этого года существенно и ожидаемо. И этот рост – не последний. Растут зарплаты, стоимость энергоресурсов, материалов, комплектующих. Наконец, Украина переходит в категорию вододефицитных стран. Поэтому водоканалы сейчас исподволь готовят население к тому, что за холодную воду с 2021 года придется платить больше".

Выводы

Что в этой ситуации можно посоветовать украинцам? Прежде всего, надо установить квартирные водомеры, если еще не установили, и своевременно их поверять. Второе – экономить воду, как это делают в Европе, где кубометр стоит на порядок дороже, чем у нас. В частности, не только принимать душ вместо ванны, но и держать в исправности краны и сантехнику, не допуская утечек воды. И третье – при низких доходах оформить субсидию на оплату коммунальных услуг.