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В «Нафтогазі» розповіли, якою буде вартість газу влітку

27 трав. 2020
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В «Нафтогазі» зробили прогноз щодо вартості «блакитного палива» влітку 2020 року. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Вголос».

Згідно інформації, отриманої NNS , ціни на газ в Європі та в Україні протягом найближчих двох місяців будуть падати. Про це голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв сказав під час ефіру UA: Перший. Коболєв нагадав, що ціна газу для населення у травні впала на 21%. За його словами, очікується, що протягом червня та липня «ціна газу побачить рекордно низькі рівні».

«Працюючи в цій індустрії, такої низької ціни на хабі я ще не бачив. І я очікую, що влітку ціна буде сильно коливатись» – сказав він. Проте уже ближче до осені ціна, ймовірно, почне зростати.

  

Автор: Администратор

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