В Украине собираются поднять цену на электричество для населения

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Несмотря на обещание премьер-министра Дениса Шмыгаля не повышать тарифы на электричество в этом году, судя по всему, подорожания платежки украинцам не избежать. Причем это может произойти уже 1 октября.

Эту информацию подтверждает презентация меморандума о сокращении "зеленого" тарифа, которую подготовило Минэнергетики, передает NNS со ссылкой на strana.ua.

Так, согласно планам министерства энергетики и защиты окружающей среды, с октября 2020 года будет увеличена цена за первые 100 кВт-час - с 0,9 до 1,68 грн. То есть чиновники предлагают отменить льготную цену для населения и повысить тариф более чем в полтора раза.

По рассчетам министерства, данное решение позволит государству сэкономить 3,1 млрл. грн. Причем только за один календарный год бюджет может пополниться на 11,6 млрд гривен.

Кроме того, от реструктуризации "зеленых" тарифов: СЕС – 15%, ВЕС – 7,5% (за календарный год) государство может получить 6,6 млрд. грн. От ограничения введения СЕС в эксплуатацию по "зеленым" тарифам с 1 июля 2020 года государство должно получить 0,1 млрд. грн. А от увеличения тарифа оператора системы передачи - 1,3 млрд. грн за каждые 10 грн/МВтчас тарифа ОСП.

Как ожидают в Минэнергетики, общий эффект снижения "зеленого" тарифа по сравнению с прошлым годом составит 27,5%.

Тем не менее, как утверждают журналисты, презентацию уже видел президент Украины Владимир Зеленский, однако утвердить он ее не решился.