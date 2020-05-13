Полное освобождение от оплаты за отопление, воду, газ, электроэнергию, всех граждан на все время карантина

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На сайте Президента Украины стремительно набирает голоса петиция об освобождении от оплаты за коммунальные услуги, такие как отопление, водоснабжение, электроэнергия, газ всех граждан Украины на все время карантина.

Текст петиции:

Освобождение от оплаты за коммунальные услуги, такие как отопление, водоснабжение, электроэнергия, газ всех граждан Украины на все время карантина является социальной защитой населения от значительного ухудшения финансового сложного положения, поскольку тарифы за вышеуказанные услуги и так необоснованно высокой стоимости, а в период карантина тем более никто платить их не сможет, что связано с временной потерей дохода от а период карантина.

Автор (инициатор): Мизинчук Анна Игоревна Дата опубликования: 23 марта 2020 Чтобы поддержать петицию на сайте Президента Украины перейдите на этот сайт petition.president.gov.ua авторизуйтесь и нажмите поддержать! Номер петиции – №22/089936-эп