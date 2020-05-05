В Украине хотят повысить тариф на электроэнергию для населения

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В украинской энергосистеме сложилась почти патовая ситуация, когда пришлось отключать блоки атомных станций из-за перепроизводства «дорогой» электроэнергии «зелеными» станциями. В НКРЭКУ предложили два варианта, позволяющие несколько стабилизировать ситуацию. Об этом NNS сообщает со ссылкой на УНИАН.

Согласно информации, полученной NNS , Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии, что позволит собирать с рынка дополнительно 12 миллиардов гривен в год, необходимых для преодоления кризиса неплатежей на рынке.

Коваленко презентовал два сценария выхода из кризиса долгов на рынке электрической энергии. Оба они предусматривают повышение тарифов на электроэнергию для населения. Но согласно 1 варианту – с 1 января 2021 года, а по 2 варианту – с 1 июля 2020 года.

«По второму сценарию - отмена льготной цены на электроэнергию за первые 100 кВт-ч с 1 июля 2020 года, что в денежном выражении принесет 12 миллиардов гривен в год», - сказал он. Кроме того, НКРЭКУ считает необходимым в течение 2-5 лет повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, что позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 миллиардов гривен.

Коваленко также отметил, что уязвимые категории населения получат адресную денежную помощь (субсидию). По его словам, общий объем дотаций цены электроэнергии для населения за счет электротарифов для промышленности сейчас составляет порядка 50 миллиардов гривен. Средневзвешенный тариф на электроэнергию для населения - 1,07 гривны за кВт-ч.