Украинцы массово не платят за свет

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Украинцы массово не платят за электроэнергию. Об этом NNS сообщает со ссылкой на golos.ua.

Согласно информации, полученной NNS , исполняющая обязанности главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что задолженность украинцев за поставки электроэнергии составляет 4,7 миллиардов гривен.

По ее словам, задолженность украинцев представляет большую часть общего долга перед «Укрэнерго».

Буславец также добавила, что предложение отсрочек по оплате поставки электроэнергии было воспринято потребителями как возможность не платить вовсе.

Чиновница призвала оплачивать счета, поскольку считает, что «полная темнота» хуже, чем коронавирус.

Также она напомнила, что от уплаты гражданами услуг, напрямую зависят зарплаты энергетиков, а также уплата налогов энергетическими компаниями.

Ранее, в начале марта бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Кабмин рассматривает возможность поэтапного повышения в этом году цены на электроэнергию для населения, в частности отмену льготной цены 90 коп. за первые 100 кВт-ч, учитывая снижение суммы начислений в платежках граждан.