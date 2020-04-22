Цена на газ для населения в апреле будет ниже

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В апреле оптовая цена на природный газ для нужд населения и производителей тепла составит 2,9 тыс. грн за тысячу кубометров, что на 15% меньше, чем в марте.

От пресслужбы «Нафтогаз», NNS стало известно, что в целом цена газа для населения упала на 38% начиная с января 2020 года.

— Снижение цен на газ третий месяц подряд — позитивный сигнал для людей. Счета за газ в апреле должны снизиться и из-за окончания отопительного сезона и из-за уменьшения отпускной цены Нафтогаза, — сказал глав НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

По его словам, из-за снижения цены должна уменьшится нагрузка на бюджеты украинских семей, которые испытывают негативные последствия карантина.

Напомним, в марте оптовую цену на газ для населения снизили на 14%.