Снизится ли еще цена на газ в Украине? Мнение эксперта

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Цена на газ для потребителей уже давно могла составлять 3 тысячи гривен, если бы «Нафтогаз» вовремя принимал решения о закупках «голубого топлива». Об этом NNS сообщает со ссылкой на «Слово и Дело».

Согласно информации, полученной NNS , такое мнение высказал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По мнению энергетика, если бы у Украины были долгосрочные контракты, даже с привязкой к цене на бирже, то потребители могли бы видеть более низкие цены на газ, чем сейчас. Корольчук пояснил, что Украина просто покупала бы больший объём газа у одного поставщика, а не у десятерых, как это делается. Более того, это преподносят, как достижение.

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий пояснил, что для украинцев цена газа могла быть даже ниже, чем мы имеем сейчас.

«Снижение цен на газ – это не заслуга «Нафтогаза». Если бы монополист своевременно закупил газ по 50 долларов, то сейчас для конечного потребителя цена была бы на уровне 3 тысяч гривен. Но такой цены не будет точно. Это прокол «Нафтогаза», – констатировал Корольчук.

Энергетик заметил, что последняя цена для потребителей составляла около 4,5 гривен за кубометр «голубого топлива». Действительно, можно признать, что цена снизилась фактически вдвое. Однако дальше ожидать более низких цен не стоит.

«Мы отталкиваемся от того, что цена на газ собственной добычи все равно дешевле и не должна превышать 4 тысячи гривен. Сейчас мы приблизились к этому показателю. Это последствие перенасыщения газом в тех рыночных условиях, которые сложились на европейском рынке. Это не заслуга Украины и нельзя сказать, что это реальная цена газа. Просто на рынке есть огромные запасы, плюс произошел обвал нефти», – разъяснил Корольчук.

При этом нельзя думать, что все дешевое выгодно бизнесу, добавил он. По словам эксперта, в нынешней ситуации могут быть какие-то геополитические, макроэкономические цели или другие цели отдельных стран. Но глобально все понимают, что это не выгодно.

Энергетик напомнил заявление президента США Дональда Трампа о том, что Америке не нужна такая дешевая цена на нефть.