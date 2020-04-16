Українцям повернуть гроші за переплачений газ: кому і як

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Десятки тисяч українців зможуть повернути гроші, переплачені за газ протягом минулого опалювального сезону. Про це NNS повідомляє з посиланням на ubr.ua.

Згідно отриманої NNS інформації, всього українцям повернуть 190 млн гривень, отримає їх можна на рахунку у вигляді переплати або грошима.

Нагадаємо, багато українців у вересні 2019 взяли участь в акції «Нафтогаз» «Газовий запас», яка гарантувала клієнтам компанії зафіксовану ціну на газ протягом всього опалювального сезону 2019-2020.

Акцію «Нафтогаз» пропонував через прогнози про підвищення цін на газ взимку 2019-2020 через зупинки транзиту. Як розповів співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич, в «Нафтогазі» вважали, що з зупинкою транзиту, ціни злетять вже з 1 січня. Тому, запропонували закупити газ оптом за фіксованою ціною. В акції взяли участь 51 тис споживачів, які витратили на неї понад 371 млн грн, сплативши 61,81 млн куб м газу.

Клієнти, які брали участь в акції, витратили протягом опалювального сезону всього 30 млн куб м газу вартістю 181 млн грн. В результаті у 46 тис учасників акції сформувалася переплата в 190 млн грн.

Компанії, що відповідають за постачання газу, вже відзвітували перед «Нафтогаз» про обсяги спожитого до 1 квітня газу. Клієнти Регіональної газової компанії зможуть повернути переплачені гроші вже наступного тижня за допомогою нової функції в особистому кабінеті.

Гроші будуть переведені на особовий рахунок, де будуть списуватися за мірою споживання. Крім того, переплату можна повернути у вигляді грошей – для цього необхідно надіслати лист в газзбут в електронній або паперовій формі.