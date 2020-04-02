В Україні заборонено відключати електроенергію за борги під час карантину

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В Україні на період карантину заборонено відключати електроенергію за борги. Про це NNS повідомляє з посиланням на dom.ria.com, який, в свою чергу, посилається на Урядовий портал.

Згідно інформації, отриманої NNS , державна інспекція енергетичного нагляду України нагадала про заборону обмеження або припинення електропостачання побутовим споживачам за борги на період дії карантину.

Державна інспекція енергетичного нагляду Укрaїни звернулася до операторів систем розподілу електричної енергії й електропостачальних організацій та наголосила на необхідності дотримання вимог законодавства і відповідно до нього не обмежувати та/або не припиняти постачання електричної енергії споживачам на період дії карантину.

У повідомленні держінспекції зазначається, що такі норми прописано у Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Зокрема, у підпунктах 4 та 5 пункту 3 розділу І закону зазначено, що на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби, та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється нараховувати та стягувати неустойки (штрафи або пеню) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, а також припиняти/зупиняти надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі.

В умовах карантину та надзвичайної ситуації, яку 25 березня було запроваджено на всій території країни, чимало громадян не зможуть вчасно та у повному обсязі оплатити комунальні платежі, тому Держенергонагляд закликав ліцензіатів з розподілу електроенергії та електропостачальників з розумінням та відповідальністю поставитись до ситуації, що склалась. Послуги з постачання електричної енергії мають надаватись споживачам безперервно. Перерви у постачанні можуть виникати у випадку ремонтних та профілактичних робіт, а також робіт з ліквідації аварій.