Тарифы на воду в марте 2020: сколько заплатят украинцы

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Тарифы на холодную воду – разные во всех областях Украины. Недавно цены подняли. Мы собрали для вас тарифы в разных городах Украины и выяснили как формируется цена, 24 канал.

NNS узнал, что в марте украинцы заплатят больше за потребленную холодную воду, чем в предыдущие месяцы, поскольку 5 февраля тарифы увеличили во всех городах в среднем на 20-30%.

Сколько заплатят украинцы в марте?

На карте мы вывели цены для населения административных центров областей Украины. В одной области обычно работает одна компания и соответственно тарифы на воду в пределах таких областей одинаковы. Больше всего платят в Кировоградской области, зато дешевле вода обходится жителям Черновицкой области.

Отметим, что жителей Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Львовской, Полтавской, Хмельницкой и Черкасской областей обслуживают несколько компаний на область. Поэтому тарифы на карте актуальны лишь для административных центров этих областей и населенных пунктов, обслуживаемых той самой компанией. Если вам поставляет воду другая компания, то с ее тарифами можно ознакомиться на сайте НКРЭКП.

Почему цена в городах Украины разная?

Тариф на воду устанавливает не местная власть, а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП). Комиссия видит целесообразность в такои различии цен, несмотря на различные обстоятельства в регионах: доступ к воде, цены на электроэнергию и другие показатели.

Как формируется тариф на воду?

Украинцы платят не столько за саму воду, как за сопутствующие расходы при ее поставке. В структуре тарифа главные места занимают оплата труда и плата за электроэнергию предприятий. А сама стоимость воды составляет лишь немногим более 5% от тарифа.