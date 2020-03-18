В Україні знизили тарифи на тепло для населення: наскільки зменшиться платіжка

- 18 бер. 2020
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Як стало відомо NNS, після того як "Нафтогаз" знизив ціну газу для населення, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, знизила середньозважений тариф на тепло для потреб населення. Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП, інформує Сьогодні.
"Так, середньозважені тарифи на теплову енергію для потреб населення у порівняні зі схваленими 21.02.2020 знизились в середньому на 6,1 % і на 11,7% у порівнянні з діючими з 17.01.2020", – йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, підставою для перегляду тарифів у бік зниження стало істотне падіння цін на природний газ.
Раніше ми писали: Україна вперше здійснила транзит газу між країнами ЄС
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