В Україні знизили тарифи на тепло для населення: наскільки зменшиться платіжка

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Як стало відомо NNS, після того як "Нафтогаз" знизив ціну газу для населення, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, знизила середньозважений тариф на тепло для потреб населення. Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП, інформує Сьогодні.

"Так, середньозважені тарифи на теплову енергію для потреб населення у порівняні зі схваленими 21.02.2020 знизились в середньому на 6,1 % і на 11,7% у порівнянні з діючими з 17.01.2020", – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, підставою для перегляду тарифів у бік зниження стало істотне падіння цін на природний газ.

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