Затверджено мінімальну плату за доставку газу: кому і скільки платити

- 12 бер. 2020
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НКРЕКП затвердила мінімальний розмір плати за доставку газу. Про це NNS повідомляє з посиланням на Дніпропетровськгаз.
Згідно отриманої NNS інформації, мінімальна плата передбачена для наступних категорій споживачів:
- нові споживачі;
- споживачі, які не користувались газом більше ніж 9 місяців;
- споживачі, у яких було відсутнє газопостачання протягом усього попереднього газового року шляхом опломбування, але вони не були від’єднанні від системи газопостачання.
Розмір мінімальної сплати розраховується за формулою:
- для домогосподарств, які користуються газом лише для приготування їжі (мінімальна замовлена потужність 39 куб.м *1,25/ 12 місяців).
- для домогосподарств, які використовують газ для приготування їжі та мають газову колонку (мінімальна замовлена потужність 126 куб.м *1,25/ 12 місяців).
- для домогосподарств, які користуються газом для приготування їжі, які мають газову колонку та користуються автономним опаленням (мінімальна замовлена потужність 314 куб.м *1,25/ 12 місяців).
Оновлені рахунки споживачі отримають вже у квітні. Також для тих, хто вже здійснив оплату по квитанціям, буде автоматично зроблено перерахунок. Гроші залишаться на особовому рахунку.
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