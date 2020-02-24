Рейтинг городов Украины по дороговизне "коммуналки"

24 лют. 2020
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Самым "дорогим" городом Украины по размеру коммуналки стал Днепр. Об NNS узнал от журналистов  Liga, которые составили рейтинг, с учетом всех платежей, семья из трех человек, проживающих в Днепре без счетчиков, может заплатить за коммуналку 3466 грн.

Второе место - Кропивницкий, где без тарифа на содержание дома и поставку горячей воды, финальный платеж - 3 379,13 грн, далее идут Сумы – 3350 грн.

В топ-10 также входят: Ровно (3335 грн), Луцк (3266 грн), Тернополь (3288 грн), Чернигов (3242 грн), Киев (3 145 грн), Мариуполь (3 040 грн), а также Харьков (3035 грн) и Николаев (3018 грн).

Меньше всего платят в Ужгороде, где без тарифа за отопление и поставку горячей воды, коммуналка – 854,5 грн. Однако, как отмечается, реальные коммунальные платежи в Ужгороде, по заявлением местных жителей, в зимний период составляют 1500-2000 грн. Основной расход идет за газ и электроэнергию, так как горожане активно используют бойлеры и котлы.

Немного больше в Черновцах – 1 840,8 грн (без платежа за содержание дома и поставку горячей воды) и Херсоне – 2331,9 грн (без тарифа на тепло и поставку горячей воды)

В рейтинге рассчитаны нормативные расходы на коммунальные услуги одной семьи из трех человек, проживающих в квартире площадью 50 кв м.

В квартире есть: горячая/холодная вода, тепло, электроэнергия и газ, но отсутствуют счетчики.

Издание отмечает, что реальные цифры вероятнее всего отличаются от абсолютных результатов, поскольку у каждого домохозяйства благодаря разным счетчикам индивидуальное потребление.

Автор: Администратор

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