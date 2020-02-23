Тренер сборной Украины по футболу, будет судиться с гозовщиками

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Известный футболист, бывший голкипер футбольного клуба "Динамо", а нынче один из тренеров сборной Украины по футболу, Александр Шовковский намерен подать в суд на предприятие "КиевГаз" из-за неправомерных начислений.

Об этом NNS узнал из поста в Instagram, который футболист написал на своей.

Он обратился к своим поклонникам в гневном посте, где изложил всю суть дела. Как оказалось, у футболиста требуют деньги за газ который ему отключили несколько лет назад.

Александр Шовковский сообщил, что с компанией "КиевГаз" его рассудит только суд. Из истории которую рассказал Александр следует, что несколько лет назад ему отключили подачу газа. А платежки за голубое топливо продолжают приходить.

Футболист рассказал, как в 2016 году из-за взрыва в жилом доме в результате утечки газа, газовые службы проверяли все ли подключено правильно у потребителей, чтобы избежать повторения подобного случая.

Однажды с проверкой пришли также в квартиру к футболисту. И как выяснилось, для дальнейшей эксплуатации газового оборудования, предлагалось разбить стены и достать газовые трубы так, чтобы к ним был доступ.

В ином случае Шовковскому пригрозили отключить поставление газа. Футболист, подсчитав расходы на ремонт кухни и покупку электронной плиты, остановил свой выбор на втором.

Он заявил, чтоб от газа его квартиру отключили. С тех пор, газ в квартиру к Олександру не поступает, газовый счетчик стоит, а вот платежки за газ приходят исправно.

"Газовый счетчик, мною установленный, замер навсегда. Но не замерло начисление за газ!!! По тарифу (без лічильника). Принципиально буду судиться!!!"

– заявил Шовковский.

В комментариях подписчики поддержали Александра. Начали с юмора:

"Если у вас имеется элитный пес, вы можете его продать и заплатить за долги".

Хочется отметить, что пост футболиста продержался не долго. Автор его позже удалил.