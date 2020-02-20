Тариф на воду. Сколько платить в 2020

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Цена на тарифы на холодную воду для населения выросла во всех городах с 5 февраля 2020. На сегодняшний день в Украине не существует единого тарифа на воду. Цена зависит от области и даже от города, передает NNS со ссылкой на 24 канал.

В связи с этим, повышение цен в городах произошло неравномерно.

Так, в среднем, цена на холодную воду выросла на 15-20%.

Однако в отдельных городах повышение достигло 30-35%.

Одновременно с этим, в большинстве городов цена на горячую воду уменьшилась на 30%.

В некоторых местах произошло незначительное повышение, например в Киеве или Одессе на 10-12%.

При этом, жителей Черкасс, Луцка и Тернополя ожидает значительное подорожание – на 34-36%.

По статистике, семья из трех человек за месяц использует в среднем 10 кубометров холодной воды.

Исходя из этого, в настоящее время среднестатистическая украинская семья платит от 160 до 300 гривен в месяц за пользование водой.

В 2020 счет за воду увеличится до 165-360 гривен в зависимости от города.

Как изменятся тарифы на горячую воду?

В 124 городах Украины Теплокоммунэнерго осуществили перерасчет и снизили тарифы на тепло и горячую воду на 30%.

Большинство областных центров, кроме Сум, Черкасс, Черновцов, Николаева и Полтавы, присоединились к этой инициативе.

Сумма перерасчета по квартирам:

комнатные квартиры — от 80 гривен в Киевской области и до 292 гривен в Львовской области; комнатные квартиры — от 110 гривен в Черниговской области до 435 гривен в Днепропетровской области; комнатные квартиры — от 140 гривен в Днепропетровской области до 563 гривен в Ровенской области.

Разница в тарифах обусловлена тем, что тариф на воду устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП).

Комиссия считает целесообразным не вводить единый тариф из-за региональных различий, а именно: доступ к воде, цены на электроэнергию и другие показатели.