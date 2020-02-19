За несвоевременную оплату, огромный штраф. Восемь новых правил платежей за газ

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Должникам начислят двойной тариф за каждый день просрочки. В этом году анбандлинг газового рынка, наконец, добрался и до рядового украинца. NNS публикует восемь правил, которые нужно знать при оплате платежей за газ. Некоторые из них могут обернуться штрафом – за незнание и заплатить придется вдвое больше.

1. Две платежки

С 1 января операторы рынка (облгазы/газсбыты) выставляют стоимость за газ в двух платежках. Отдельно – за потребленный газ и отдельно – за его распределение (доставку) потребителю. При этом тарифы за распределение в каждом регионе различные.

2. Два подорожания

С января тарифы на распределение газа, которые ранее закладывались в общую платежку, выросли на 46%. С 1 июля последует еще одно подорожание – на 20%. Новые тарифы касаются 44 облгазов. Сейчас тариф для них за доставку газа составляет от 0,28 до 1,99 гривны за куб. м в зависимости от региона, с 1 июля – от 0,28 грн (Киевгаз) до 2,73 грн (Спектргаз, Львов) за 1 куб. м в месяц.

3.Как считается платеж за доставку

Тариф за распределение газа определяется в зависимости от потребления за предыдущий "газовый год" (с 1 октября по 30 сентября). Объем потребленного газа умножается на тариф на распределение и делится на 12 (число месяцев в году). Полученная сумма и является ежемесячной платой за доставку газа, которая индивидуальна для каждого потребителя. То есть у разных потребителей – разные суммы платежей за доставку газа.

4.В разные месяцы

Платежка за доставку газа будет приходить на месяц ранее платежки за его потребление. Например, в феврале придут платежка за потребленный газ в январе (без доставки) и платежка за его доставку в феврале. Однако в январе 2020 года приходят платежка за декабрь 2019 (общая за потребление газа и его доставку, по старым правилам) и платежка за доставку газа в январе (по новым правилам). Таким образом, из-за перехода в январе платеж за доставку газа в счетах украинцы увидят дважды (в декабрьской общей, и январской отдельной).

5.Как дешевле

Сумма платежа за доставку газа не будет меняться в течение года, поэтому есть смысл оплатить ее наперед, чтобы не переплачивать за банковскую комиссию, которая в некоторых случаях может быть сопоставимой с суммой самого платежа. Это актуально тем, кто живет в глубинке, потребляет газа немного и пользуется местным отделением банка с высокой комиссией.

При стоимости услуги распределения газа, например, 15 грн в месяц, банковская комиссия в местном отделении за разовый платеж может составить те же 15 грн (а при монопольном положении и дороже). Поэтому имеет смысл услугу доставки газа оплатить сразу за несколько месяцев. Стоимость услуги за месяц не меняется (п.3), поэтому сумму наперед высчитать несложно без счета, так как она равна сумме в первой платеже за доставку газа (за январь).

Однако важно помнить, что с 1 июля тариф на распределение дорожает, то есть увеличится и плата за месяц. То есть в платежке за доставку газа, которая придет в июле, будет другая сумма. Поэтому лучше или дождаться счета от распределительной компании в июле, или кинуть аванс, а потом учесть его в будущей оплате. Это позволит избежать штрафной пени.

6.Платеж с мобильного

Если по каким-то причинам вы не можете сделать платеж в срок, например, нет доступа в личный кабинет из-за отсутствия интернет-соединения, а рядом нет банка, помните, что платеж можно сделать и с мобильного. Как именно – уточните у вашего оператора. На данный момент такую услугу оказывает "Киевстар". Возможно, такая функция появится и у других операторов.

7.Счетчик не спасет

Оплата за доставку газа производится всегда, независимо от того, потребляется ли газ по факту или нет. Счетчик же фиксирует только объем потребленного газа, то есть имеет отношение только к одной из платежек. Поэтому тем, кто газ по факту не потребляет, например, уехал на несколько месяцев или лет, чтобы не получать счета за распределение газа и долг не накапливался, имеет смысл оформить себе отключение услуги, то есть полностью отрезаться от системы газораспределения.

8.Сроки оплаты

Оплату за потребление газа газоснабжающие компании рекомендуют совершать в течение 5 дней после получения счета. Оплата за распределение газа имеет точные сроки погашения.

Согласно новым правилам, за услугу распределения (доставки) газа промышленным потребителям необходимо оплатить до 1-го числа следующего месяца (за февраль – до 1 марта). Но у населения конечный срок оплаты раньше – до 20 числа текущего месяца (за февраль – до 20 февраля).

За каждый день просрочки оплаты после этого срока продавец вправе начислить штраф – компенсацию в сумме, равной тарифу за каждый просроченный день. То есть по факту за каждый просроченный день придется оплатить двойной тариф за день доставки (его стоимость высчитывается по конкретному месяцу). Например, при неуплате счета за доставку газа в 200 грн через месяц платеж с учетом компенсации может составить уже 400 грн. Распределительная компания имеет право начислить такую пеню, но может этого и не делать на свое усмотрение.

В облгазах рассказали, что за просрочку платежа за доставку в январе 2020 года, скорее всего, никто штрафовать не будет из-за переходного периода. Личные кабинеты только-только "перезапустили", а с банками еще не все нюансы оговорены. Но уже с февраля весь процесс заработает по указанной схеме.