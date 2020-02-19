Яким буде тариф на газ у лютому: формула розрахунку

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Влада обіцяла, що тариф на газ у лютому буде нижчим, ніж у січні. Беручи до уваги введення нової формули ціноутворення на блакитне паливо, спробуємо самостійно розрахувати, якою буде вартість газу у другому місяці 2020 року.

Ціна газу

В ході розрахунків слід відштовхуватись від тієї ціни, яку публікує на своєму сайті "НАК Нафтогаз". Але оскільки сама ціна «Нафтогазу» розраховується виходячи з результатів торгів на біржі в Нідерландах, і газовий монополіст її розкрив, то був зроблений попередній розрахунок тієї ціни, яку побачать у своїх платіжках за лютий українці.

Розрахунок ціни

Згідно з новою методикою Кабінету міністрів, за основу розрахунків береться середньоарифметичне значення індексу TTF (Day-Ahead і Weekend) за період з 1 по 22 лютого. Розрахунковий період ще не завершився, але попередньо, за підсумками з 1 по 17 лютого, згідно з інформацією учасників ринку, середня ціна за газ склала 3 830 грн за тисячу куб. м без ПДВ.

Це приблизно 4 600 грн зі сплатою податку на додану вартість, що на 1 тис. грн менше, ніж за минулий місяць.

Націнка газопостачальних компаній (газсбытов) становить 2,5% від ціни за газ без ПДВ.

3 830 х 2,5% = 95,75 грн на 1 тис. куб. м газу.

Тариф за послуги транспортування магістральними газопроводами (не плутати їх з послугою розподілу облгазів, яка вказана у другій газовій платіжці і яку теж називають іноді "за транспортування") не змінився – як і місяць тому, він дорівнює 124,16 грн за 1 тис. куб. м газу (без ПДВ). 3 830 + 95,75 + 124,16 = 4 050 грн.

На отриману суму накидається 20% ПДВ, і таким чином, згідно з попередніми розрахунками, українці побачать у своїх платіжках ціну приблизно 4,85-4.90 грн за 1 куб. м. Мова, звичайно, йде про попередніх розрахунках, кінцева ціна може змінюватись в залежності від стрибків на біржі в наступні кілька днів. Але в будь-якому випадку лютнева ціна газу буде приблизно на 17% нижче, ніж в січні (5 868 грн за 1 тис. куб. м).

Розрахунки в цілому підтверджують і експерти.

"Остаточну ціну виставить "Нафтогаз" після 22 лютого. Я прогнозую ціну в районі 5 000 грн за 1 тис. куб. м, а ринок цілком може дати ціну ще нижче", – констатує директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України Валентин Землянський.

Зниження вартості газу не може не позначитися на тарифах на опалення і гарячу воду, платіжки на які включають в себе на порядок більш "важкі" суми порівняно з газовими. 80% вартості опалення становить якраз ціна за газ. Розмір тарифів у кожному регіоні різний, але при таких вихідних можна прогнозувати їх зниження на 13-14% в лютневій платіжці тих підприємств теплокомуненерго, чию роботу забезпечують електростанції, що працюють на газі.

Правда, це зниження позначиться не відразу.

"Зниження ціни на газ в лютому буде істотним, і в подальшому воно призведе до зниження ціни за опалення і гарячої води, але не відразу, а через місяць", - прокоментував керівник спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

Рахунки за поставки газу в лютому будуть розсилатися в березні, і таким чином, лютневе зниження вартості газу українці відчують у тарифах за опалення і гарячу воду тільки в квітні.

Джерело ubr.ua