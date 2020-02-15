Де в Україні найбільше подорожчає вода

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В Україні зростуть тарифи на холодну воду. Десь тарифи вже зросли, а в деяких регіонах це відбудеться незабаром. В середньому вони підвищаться на 15-20%.

Головною причиною підвищення називають новий енергоринок, який влада запустила влітку. Через перехід на нову модель водоканали почали більше витрачатися на покупку електроенергії (Е/Е) — ключової складової тарифів. У компаніях заявляли, що вартість Е/Е для них зросла на чверть. Про це NNS повідомляє з посиланням на businessua.com.

Експерт Інституту GROWFORD Олексій Кущ пояснює, що новий енергоринок має різні форми, наприклад, балансуючий або "на добу вперед". Боржникам же, якими є водоканали, пропонується купувати Е/Е у постачальників "останньої надії".

"Водоканали знаходяться в стані хронічної заборгованості за електроенергію, і для них немає інших трейдерів, крім постачальників "останньої надії". Однак у них вартість електроенергії вища за ринкову, тому виходить штучне завищення собівартості тарифів водоканалів", - коментує Кущ.

У тарифах водоканалів враховується зарплата персоналу.

"Якщо зростає мінімальна зарплата, то це зумовлює перерахунок фонду оплати праці, відбивається на тарифах", - пояснює юрист, директор Інституту міста Олександр Сергієнко.

Також у тарифи закладені амортизаційні відрахування, витрати на реактиви, ремонт і обслуговування основних фондів, вартість паливно-мастильних матеріалів і газу.

Наприклад, у Києві тариф на водопостачання збільшили на 13,6% до 11,2 грн/куб. м, а на водовідведення - на 6,3% до 7,96 грн/куб. м. У результаті маємо 19,16 грн/куб. м, а з ПДВ - 22,99 грн замість поточних 20,82 грн.

Найдорожче вода коштуватиме жителям сходу і півдня. Наприклад, жителям Павлограда і Бердянська доведеться викласти до 40 грн/куб. м. Трохи менше платитимуть жителі Кропивницького (37,62 грн) і Ужгорода (33,75 грн).

Тут висока вартість послуг пояснюється, крім іншого, специфікою експлуатованих мереж і кількістю споживачів "на трубі".

Експерт Юрій Гаврилечко вказує, що сьогодні реальну собівартість тарифів водоканалів ніхто не прораховує, крім самих постачальників послуг. Тому рішення НКРЕКП "це плюс-мінус пальцем у небо".

Голова комітету ЖКІ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської ради при КМДА Олег Попенко вважає, що підвищення тарифів має відбуватися після комплексної модернізації мереж та обладнання водоканалів. Тільки тоді підвищення можна назвати справедливим.