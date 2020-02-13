Налог на жилье: когда ждать платежек и сколько нужно заплатить

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Украинцам в 2020 году вновь придется заплатить за жилье – и єто не коммуналка. Если недвижимость по площади больше нормы, налоговики пришлют платежку. Как стало известно NNS от журналистов издания «Сегодня», налог коснется не всех граждан, а только некоторых.

Налог на недвижимость действует для квартир, площадь которой превышает 60 кв. м. Лимит для домов – 120 кв. м. Если вы владеете обоими типами жилья, их площадь в сумме не должна превышать 180 кв. м. Впрочем, если письмо из налоговой так и не пришло, это вовсе не значит, что платить не придется.

Налог на недвижимое имущество ввели еще в 2014 году, но до сих пор не все украинцы вспоминают о нем. Так, долги стали сюрпризом для киевлянки Оксаны Котовой, которая несколько лет живет в купленной квартире.

"Абсолютно была уверена, что никакого долга у меня нет. Бывший владелец говорил, ему приходило письмо, и он заплатил налог", – говорит Оксана.

К слову, при начислении налога принимают во внимание только "лишние" квадратные метры. То есть, если площадь квартиры 61 кв. метр, то налог нужно платить только за один "квадрат". Количество жильцов на сумму не влияет. Ставка налога отличается в разных городах. Больше всего за жилую недвижимость платят в Киеве и Днепре – 62,59 грн, а вот в Одессе за "лишний" квадратный метр просят лишь 4,17 грн.

К слову, так называемый налог на роскошь тоже никуда не делся. За огромные имения украинцы каждый год должны отдавать 25 тыс. гривен. Также следует помнить, что не облагаемые налогом 60 кв. м являются не освобождением от уплаты, а льготой. Поэтому, если у вас две квартиры, льгота будет распространяться только на одну.

"Но если законодатель примет соответствующее решение, он может уменьшить эту льготу. Соответственно, физические лица будут платить уже большую сумму налога", – предупреждает адвокат Ярослав Шевченко.

Важно и то, что налог на недвижимость – едва ли не единственный, которым украинцы должны заниматься самостоятельно. В отличие от того же подоходного сбора, который платит работодатель. Но заплатить налог по собственной инициативе украинцы все равно не могут.

"Гражданин должен дождаться получения налогового уведомления-решения с соответствующими реквизитами, и уже тогда осуществлять такой платеж", – говорит Шевченко.

По закону, такое решение должно поступить 1 июля. Что же делать, когда сообщение от налоговой нет, а наказание за неуплату налогов есть? Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому нужно идти в налоговую. И чем быстрее это сделать – тем меньше проблем может возникнуть в будущем.

Интересно, что смена места регистрации – по-старому прописки – еще не означает смену налогового адреса. То есть в счете могут быть указан, например, адрес ваших родителей.

"Когда плательщик получает налоговый номер, он соответственно отмечает свой налоговый адрес, и налоговая этот адрес будет учитывать до тех пор, пока плательщик самостоятельно не придет и не внесет изменения по форме 5ДР и не подаст обновленные данные", – объясняет глава отдела ГУ ГНС в Киеве Любовь Макаренко.

Кроме налогового адреса, есть и другие нюансы.

"Люди часто не регистрируются по месту жительства, почта работает неидеально. Иногда люди считают, что если они проигнорируют налоговое уведомление, даже увидев его в почтовом ящике, им за это ничего не будет", – говорит директор Института социально-экономический трансформации Илья Несходовский.

Но законодатели считают иначе.

"Если человек не проверял почтовый ящик, не обращался на почту по своему месту жительства и не получил такое уведомления, оно возвращается в налоговую с информацией о том, что не вручено плательщику. Но при этом в понимании закона оно все равно считается врученным", – объясняет Шевченко.

Как же не нажить проблем с налоговой? Первый вариант – самому прийти в контролирующий орган, не дожидаясь 1 июля.

"На основе проведенной сверки будет сделано начисление и, соответственно, сформируется налоговое уведомление-решение, которое надо оплатить в течение 60 календарных дней с момента его получения", – отмечает Макаренко.

Второй вариант – использовать современные технологии. В частности, электронный кабинет налогоплательщика.

"Так легче контролировать. Уведомление сразу отображается в вашем электронном кабинете, получали вы его или нет. И если вы видите долг, то знайте – уведомление вам уже отправляли", – подчеркивает Несходовский.

Если же вы не оплатите налоговое уведомление в течение двух месяцев, вас ждет штраф в 10% от суммы начисления. Еще через месяц он вырастет до 20%, а потом за каждый день будет насчитываться пеня.

Но несмотря ни на что, налоговая служба действительно может не прислать вам счет на оплату налога. Например, в случае с киевлянкой Оксаной у налоговиков пока что просто нет информации о ее имуществе.

"Налоговая насчитала налог старому владельцу в связи с тем, что реестр устарел. Они не имеют права зайти и на основании открытых баз данных что-то начислять. У них протоколы обмена", – отмечает Несходовский.

Когда же налоговая узнает о вашей квартире или доме, она не будет насчитывать штраф, а только выпишет счет за последние три года, добавляют юристы.