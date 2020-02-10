Некоторым категориям граждан уменьшат платежку за транспортировку газа

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На сегодняшний день украинцы получают две платежки за газ: за транспортировку и за потребление. За транспортировку должны платить даже те потребители, которые подключены к системе газоснабжения, но на данный момент не пользуются газом.

Такое решение было принято независимым регулятором НКРЭКУ.

Министр энергетики Алексей Оржель рассказал, что на сегодняшний день между НКРЭКУ и Кабмином идет диалог о том, что люди, которые не пользуются газоснабжением, но все же имеют возможность в любой момент воспользоваться им, будут получать меньшую цену на транспортировку, чем те, которые пользуются газом. Возможно, в ближайшее время тарифы на транспортировку газа для таких потребителей будут уменьшены. Об этом NNS узнал от журналистов РБК.