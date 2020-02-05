В Україні зростуть тарифи на воду (відео)

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В Україні буде підвищено тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це NNS стало відомо з матеріалу на сайті ТСН.

Згідно інформації, отриманої NNS , підвищення ціни залежатиме від регіону. В середньому тарифи зростуть на 15-20%.

Рішення про підвищення тарифів ухвалили на у засіданні регулятора тарифів Національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у вівторок, 4 лютого.

«Основна причина – це заробітна плата у містах. Заробітна плата, яка була в структурі тарифу складала 5,600 грн, зараз середньоринкова зарплата – 12 тисяч, у Києві – 16, у Львові – 18. Зростання від 15 до 20 відсотків – це несуттєве подорожчання на платіжку», - розповіла член НКРЕ КП Ольга Бабій.

Найдорожчу воду продовжують споживати на Сході України, зокрема, в Павлограді і Бердянську. Тут доведеться сплатити майже 40 гривень за куб.

Ціни в Західній Україні дещо нижчі. Найдешевшою вода залишається в Луцьку - трохи більше 16 гривень за подачу і відведення.

Остаточну вартість води по регіонах чиновники зможуть озвучити за кілька днів. У регуляторі наголошують, що це підвищення зумовлене стрімким зростанням заробітних плат у галузі. Зокрема, у структурі тарифу, оплата праці становить майже третину всієї вартості, а ще майже стільки електрика.