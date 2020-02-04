Правозахисник пояснив, як українців обманюють з газом (відео)

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Правозахисник Юрій Кармазін розклав по поличках схему обману українців з тарифами на газ. Відповідне відео виклав на своїй сторінці депутат ВР восьмого скликання від Дніпра Віталій Купрій.

У своєму зверненні до українців Юрій Кармазін зазначив, що в державі фактично немає антимонопольного комітету, підняв питання космічних заробітних плат керівників у газовій сфері та детально розповів, як відбувається обман споживачів «блакитного палива».

Також він звернувся до депутатів з вимогою переглянути антинародні нормативні акти, що дозволяють заганяти населення у комунальну кабалу.