Правозахисник пояснив, як українців обманюють з газом (відео)

- 04 лют. 2020
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Правозахисник Юрій Кармазін розклав по поличках схему обману українців з тарифами на газ. Відповідне відео виклав на своїй сторінці депутат ВР восьмого скликання від Дніпра Віталій Купрій.
У своєму зверненні до українців Юрій Кармазін зазначив, що в державі фактично немає антимонопольного комітету, підняв питання космічних заробітних плат керівників у газовій сфері та детально розповів, як відбувається обман споживачів «блакитного палива».
Також він звернувся до депутатів з вимогою переглянути антинародні нормативні акти, що дозволяють заганяти населення у комунальну кабалу.
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