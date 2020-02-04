Власти обещают убрать отдельную платежку за доставку газа

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Правительство и Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в энергетике и коммунальных услугах, работают над созданием единой платежки за газ. Об этом вечером в понедельник 3 февраля сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире ICTV.

"Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев", – сказал он, передает korrespondent.net.

По словам министра, в новой платежке будут "правильно" отображены стоимость транспортировки и потребления газа.

"Чтобы украинский потребитель в любое время суток мог открыть и получить газ, который находится под давлением, это стоит денег. Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь", – добавил министр.

Оржель также подчеркнул, что тариф на транспортировку газа – это так называемая абонплата.