Собак и хомяков не продавайте: "Нафтогаз" не промолчал на скандал с депутатом

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В НАК «Нафтогаз Украины» отреагировали на скандал с высказываением народного депутата от «Слуги народа» Евгения Брагара и напомнили, что семьи, которые тратят на коммунальные услуги больше, чем 15−20% своего семейного дохода, имеют право на государственную субсидию.

Об этом говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины» в Facebook.

«Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону», — сообщили в компании.

Там добавили, что деньги на покрытие субсидий в госбюджете есть.

«В госбюджете этого года предусмотрено около 50 млрд грн живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Более 130 млн грн ежедневно, представьте себе эту сумму. Потребители, которые добросовестно платят за газ, и некоторые наши контрагенты из-за рубежа позаботились, чтобы эти деньги у государства были. Ну и мы немного», — говорится в сообщении компании.