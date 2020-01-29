Две платежки за газ: как проверить правильность начисления платежей

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Разделение с января платежек за газ – на оплату за потребление газа и оплату за его доставку – теперь позволяет легко рассчитать собственные затраты, чтобы проверить правильность той суммы, которую укажут в платежках газовые компании.

Для расчетов достаточно сделать всего четыре шага.

ПСО-цена

Основа расчетов – оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которую устанавливает и публикует на своем сайте НАК "Нафтогаз" в течение нескольких дней после 22 числа каждого месяца на основе биржевых котировок. Так, например, цену за январь он опубликовал 28 числа, и составляет она 4,65 грн за 1 куб м.

Цена указывается без НДС, поэтому добавляем 20%, и получаем ПСО-цену за январь, которая составляет 5,58 грн за 1 куб м.

Транспортировка

Транспортировку не нужно путать с доставкой (о ней ниже). Несмотря на синонимичность названий, эти термины обозначают разные по сути процессы. Транспортировка подразумевает затраты на перемещение газа по магистральному газопроводу (газопровод, который связывает Украину с соседними странами – в просторечии просто "Труба").

Тариф на транспортировку газа устанавливает Оператор ГТС, и составляет он сейчас 149 грн за тыс. куб м, то есть 15 коп за 1 куб м.

Наценка ПСО-поставшика

Местная газоснабжающая компания (газсбыт) имеет свою маржу, которая составляет 2,5% от ПСО-цены (без НДС). От январской цены 4,65 грн (п. 1) это составляет 0,116 грн, или 12 коп на 1 куб м.

Суммируем три составляющих и получаем 5,85 грн за 1 куб м. Именно эту итоговую цену украинцы и должны увидеть в той платежке, которая должна прийти в феврале, причем независимо от того, в каком регионе и населенном пункте они проживают.

Для всей страны это единая цена за 1 куб м газа за потребление газа (за газ как товар) за январь. В другом месяце она может быть и другой, если изменится базовая цена от "Нафтогаза", однако сама формула расчета неизменна.

Цена умножается на количество потребленного согласно счетчику (или установленным нормам) газа. Например, при потребленном в январе объеме в 15 куб. м сумма в платежке за этот месяц составит 87,75 грн.

Доставка

Вторая платежка – за доставку газа – подразумевает затраты на перемещение газа из магистрального газопровода через распределительные сети к конечному потребителю. Считается она исходя из объема потребления за предыдущий год по соответствующей формуле.

Например, среднее домохозяйство в Киеве с газовой плитой и колонкой за год потребляет 170 куб м газа за год. Этот объем делится на 12 (число месяцев в году) и умножается на тот тариф доставки, который утвержден Нацкомиссией по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг для местного облгаза.

Сам тариф можно найти на сайте НКРЭКУ. Для "Киевгаза", например, утвержден тариф 0,28 грн за доставку 1 куб. м газа. К этой цене нужно добавить 20% НДС, и таким образом стоимость доставки 1 куб. м газа для этой киевской квартиры является 0,34 грн (этот тариф указан на сайте "Киевгаза" уже с учетом НДС).

170 / 12 х 0,34 = 4,82 грн.

Таким образом, сумма в платежке за доставку газа в январе составит 4,82 грн. Она будет неизменной при каждой ежемесячной оплате до октября, когда будет произведен расчет с учетом потребления за прошедший газовый год (1 октября 2019 – 30 сентября 2020). Однако в других регионах сумма увеличится с июля из-за подорожания тарифов облгазов в среднем на 20% (Киева это подорожание не коснется).

Важно помнить, что, если цена в платежке за потребление газа единая по всей стране, но может меняться каждый месяц, то плата за доставку не меняется в течение года, но у каждого потребителя индивидуальна.