Прем’єр Гончарук заявив про знижені платіжки: пост викликав обурення в мережі

- 22 січ. 2020
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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук виклав на своїй сторінці у ФБ пост, в якому похвалився виконанням обіцянки. А саме, зниженням платіжок на тепло і гарячу воду у 124 містах України. Повідомлення викликало бурхливе обурення у підписників сторінки. Люди стверджують, що заява не відповідає дійсності.
Згідно інформації, отриманої NNS, Олексій Гончарук написав наступне:
«Сказано — зроблено! Платіжки на тепло та гарячу воду знижено до 30%.
У 124 містах України здійснили перерахунок 131 підприємство теплокомуненерго.
До урядової ініціативи долучились вже 16 обласних центрів: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Кропивницький, Львів, Одеса, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Івано-Франківськ, Хмельницький, Чернігів, Київ.
Так, до прикладу, за грудень 2019 року зменшено платіжки для населення:
сума перерахунку по 1-кімнатних квартирах:
- від 80 грн у Київській обл. та до 292 грн у Львівській обл;
по 2-кімнатних квартирах:
- від 110 грн у Чернігівській обл. та до 435 грн у Дніпропетровській обл;
по 3-кімнатних квартирах:
- від 140 грн у Дніпропетровській обл. та до 563 грн у Рівненській обл.
А, наприклад, у Тернополі за рішенням органів місцевого самоврядування люди отримали знижку за послуги теплопостачання за три місяці: жовтень, листопад та грудень 2019 року.
Зменшення платіжки вже зараз — це результат, по-перше, спільної роботи президента, Уряду та органів місцевої влади.
Це стало можливим, тому що ціни на газ на ринку знизилися. А Уряд надав місцевій владі механізм, щоби зробити ці корегування в платіжках.
Уряд і надалі триматиме цю ситуацію на контролі.
Дякую всім за роботу, зокрема місцевій владі. Так тримати!»
У відповідь посипалися сотні коментарів з різних куточків України. Мешканці Києва, Одеси, Запоріжжя, Кривого Рогу та багатьох інших міст України викладають свої платіжки за грудень та показують, що вони не тільки не зменшились у порівнянні з листопадом, але навіть збільшилися. В кращому випадку, залишились на тому ж рівні.
Українці закликають Гончарука «спуститися на землю», «не брехати цілій країні», «відкрити очі», «перевіряти інформацію, яка надходить від органів місцевого самоврядування».
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