Парламент дозволив будувати пандуси без документів про право власності

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Парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт №0863, яким передбачено дозвіл на облаштування пандусів у будинках без документа про право власності та користування земельною ділянкою. Про це NNS дізнався з повідомлення кореспондента РБК-Україна.

Документ підтримали 338 парламентарів. Зокрема, передбачено зміни в закон "Про регулювання містобудівної діяльності", якими дозволяється улаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів житлово-комунального та громадського призначення, в тому числі до під'їздів та/або квартир у житлових будинках, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при відсутності документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою

Згідно з законом, об'єкт не може бути прийнятий в експлуатацію у разі, якщо він не відповідає вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі по доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

При цьому порядок улаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів або їх розумного пристосування встановлює Кабінет міністрів.