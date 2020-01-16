В Україні ще раз подорожчає розподіл газу

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В Україні в цьому році ще раз зростуть тарифи на розподіл газу. Відповідне рішення схвалила НКРЕКП. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті Ліга.Закон, який посилається на ГазПравду.

Згідно отриманої нами інформації, з 1 січня 2020 року тарифи зросли на понад 46%, а з 1 липня планується підвищення ще на 20%. Нововведення стосуються 44 регіональних газорозподільних компаній.

Найменші тарифи - 0,28 гривні за кубометр - встановили для АТ «Київгаз».

Найбільші ж - 2,73 гривні за кубометр - для ТОВ «Спектргаз».

Увага! Тарифи вказані без ПДВ. ПДВ складає 20%.

Крім того, облгазами та газзбутами анонсовано, що з 1 січня 2020 року вартість розподілу газу виставлятимуть в окремій платіжці.

Для розрахунку щомісячної плати за розподіл газу за основу береться обсяг споживання газу протягом року. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на розподіл. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно протягом року.